Пособия, ОСАГО, тюнинг, роуминг, завещание: Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Фото Дмитрия Дзюбина.

Пособия не зависят от прописки

Теперь родители, получающие детские пособия, больше не будут привязаны к месту прописки — оформить выплаты можно будет и по месту фактического проживания, пишут «Известия».

Отличаться будут только официальные органы, в которые нужно обращаться. Если речь идет об одном ребенке, то заявление нужно подавать в местные органы опеки, если о выплатах, положенных после рождения или усыновления второго и последующих детей, — в Пенсионный фонд.

Законопроект был подан в Госдуму в январе 2019-го, а приняли его в середине апреля. Как подчеркивали авторы в сопроводительной записке, речь шла о ликвидации пробела в законодательстве, который и стал причиной нестыковки: в законе место жительства трактовалось как место прописки, в то время как, согласно Гражданскому кодексу, под это определение также подходит и фактическое место проживания.

Роуминга больше нет

1 июня в России вступил в силу закон, отменяющий внутрисетевой и национальный роуминг. С этого дня мобильные операторы обязаны установить единые тарифы на связь по всей стране. То есть житель любого региона, приехав в любой город России сможет пользоваться услугами связи на «домашних» условиях. Это распространяется в том числе и на Крым и Севастополь, где у операторов «большой четверки» нет своих сетей. Они оказывают услуги опосредованно — с помощью местных сотовых компаний. Но с 1 июня операторы могут взимать плату за входящий звонок только, если те находятся за пределами страны. Как сообщает «Газета.ру», cледующим шагом в развитии мобильной связи станет отмена роуминга между странами Евразийского экономического союза— Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен Финансовый омбудсмен станет теперь первой инстанцией при разрешении споров по ОСАГО, ДСАГО (расширенной «автогражданке») и КАСКО между страховщиками и их клиентами. Только если не удастся таким образом урегулировать спор, можно будет обратиться в суд. Институт финомбудсмена начал работу со страховщиками еще 3 декабря 2018 года, но если до сегодняшнего дня обращаться к нему можно было добровольно, то теперь в случае конфликтной ситуации — обязательно. Сделано это для того, чтобы призвать страховщиков и их клиентов договариваться друг с другом без привлечения третьей стороны и без обращения в суд. Работа института будет обеспечиваться за счет рынка: если страховщик обратится за рассмотрением дела и проиграет, то он должен будет заплатить 45 тысяч рублей;

если в споре выиграет страховщик, то он не будет платить ничего;

граждане могут обращаться к омбудсмену бесплатно;

автоюристам придется заплатить 15 тысяч за каждое дело сразу при обращении. Уполномоченный обязан рассмотреть жалобу за 15 рабочих дней. Прибавить к этому сроку еще 10 дней можно, если трубуется проведение экспертизы. Решение финомбудсмена обязательно для исполнения. Однако его можно оспорить в течение 30 дней, право такое есть как у клиента, так и у страховой компании. До обращения же к уполномоченному нужно обратиться с претензией в страховую компанию. На все остальные виды страхования, кроме ОМС, обязательный досудебный порядок распространится с 28 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года – с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами. Также организации смогут присоединяться к службе финансового омбудсмена добровольно, сообщает ТАСС. Импортный табак лишили льгот С 1 июня начал действовать закон, повышающий коэффициент акциза для зарубежной табачной продукции. Компании, которые поставляют в Россию сигареты, папиросы, сигариллы, биди и другие виды табачных изделий, должны будут платить повышенный коэффициент акциза, сообщает Life.ru Разрешены завещания по договору и совместные С 1 июня вводится возможность оформления совместных завещаний и заключения наследственных договоров Супруги получат право написать совместное завещание, в котором они могут определить последствия смерти каждого из них: кому завещать имущество, как определить доли наследников, лишить прав наследования, включить иные завещательные распоряжения. Совместное завещание утрачивает силу, если супруги разводятся. Вычеркнуть из завещания при этом нельзя тех, кто находится от наследодателя в зависимом состоянии: несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также нетрудоспособных родителей. С 1 июня можно заключать наследственный договор: наследодатель может заключить с любым человеком договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на его имущество после его смерти. Оформляется завещание у нотариуса, в случае согласия супругов процесс также может быть зафиксирован на видео — чтобы исключить злоупотребления. Тюнинг авто надо согласовать с ГИБДД Водители должны получать разрешение на технологические изменения своего автомобиля в Госавтоинспекции. Например, на установку газового баллона. Для этого будет подать заявление в ГИБДД с приложением заключения технических экспертов испытательной лаборатории на изменение конструкции транспортного средства. Если ГИБДД одобрит заявление, можно установить оборудование на свой автомобиль. После надо снова вернуться в лабораторию, пройти испытания и получить протокол, пройти техосмотр в ГИБДД и получить свидетельство о том, что автомобиль соответствует требованиям безопасности.

«Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным», — говорится в сопроводительной записке к документу.

Чтобы внести изменения в конструкцию автомобиля, по новым правилам нужно сначала получить разрешение Госавтоинспекции. По завершении работ инспекторы должны будут проверить автомобиль, чтобы удостовериться, что изменения соответствуют заявленным, после чего владельцу выдадут свидетельство.

Разрешение выдается на основании заявления автовладельца, а также предварительного заключения испытательного центра (его надо получать отдельно). Необходимости предъявлять инспекторам автомобиль на этой стадии нет, но понадобится паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Отказать в Госавтоинспекции могут, в том числе если пакет документов был неполным, документы оказались поддельными, были неправильно оформлены или если центр, выдавший предварительное заключение, не имел на это полномочий — он должен быть включен в общий для ЕАЭС реестр. Не выдадут разрешение и в случае, если в заключении говорится о том, что планируемые изменения не соответствуют рекомендациям производителя, приведут к уничтожению идентификационного номера, а также если в результате будет превышена разрешенная максимальная масса. На успех можно не надеятся и в случае, если сам автомобиль, документы на него или отдельные агрегаты числятся в розыске.

С 2020 года данные заключения также должны быть внесены в специальный реестр, который только будет создан — пока этот пункт требований в силу не вступил.

Для проверки внесенных изменений инспекторам нужно будет предоставить само транспортное средство, заявление о выдаче свидетельства о внесении изменений, паспорт автовладельца или доверенность на другое лицо, выданное ранее разрешение, копии документов об оплате госпошлины, протокол проверки безопасности конструкции и специальную декларацию производителя работ.

Подробнее со списком документов, а также с основаниями для отказа в выдаче свидетельства можно ознакомиться в п. 10 постановления правительства.