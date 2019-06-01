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Смертельное ДТП под Богородицком: водитель уснул за рулем

Смертельное ДТП под Богородицком: водитель уснул за рулем

Еще пять человек получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали ДТП на 249-м километре автодороги «Дон» в Богородицком районе. 

По предварительным данным, 1 июня около 7 часов утра водитель автомобиля «Фольксваген-Каравелла», двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где врезался в столб ЛЭП.

В результате происшествия водитель погиб, 5 пассажиров госпитализированы с различными повреждениями. Среди пострадавших детей нет.

В ГИБДД проводится работа по установлению причин и обстоятельств случившегося и принимаются меры по профилактике подобных ДТП в дальнейшем. 

По неофициальной версии, водитель уснул за рулем. 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:06 +2
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