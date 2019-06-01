Прокуратура проведет прием предпринимателей

Бизнесмены смогут получить правовые консультации и обратиться с заявлениями по предпринимательской деятельности, предупреждением и пресечением нарушений закона.

4 июня прием предпринимателей будет вестись в прокуратуре области, в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах в течение всего рабочего дня: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

Представители бизнеса смогут получить правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, предупреждением и пресечением нарушений законодательства.

Адрес приемной прокуратуры области: Тула, проспект Ленина, д. 55, телефон для справок и записи на прием: 8(4872)36-31-58.

С адресами и контактными телефонами городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур можно ознакомиться на сайте прокуратуры области.

Отметим, что в первый вторник каждого месяца органами прокуратуры проводится Всероссийский день приема предпринимателей в соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 139/7р.