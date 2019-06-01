1 июня в Туле прошел «Зеленый Марафон»

В забеге приняли участие более 1500 взрослых и 150 детей.

«Зеленый Марафон» Сбербанка состоялся на Казанской набережной и был приурочен ко Дню защиты детей.

Возле сцены на Казанской набережной развернулся стартовый городок, работали партнерские площадки. Детей и взрослых ждали развлечения и конкурсы, аквагрим, подарки, состоялись выступления тульских творческих коллективов, команды черлидеров, прошла общая фитнес-разминка в стиле Zumba. В обращении в этот день были специальные купончики - «Сберики», которые выдавались за успешное прохождение конкурсов. Такими купончиками можно было «расплатиться» за сувениры от партнеров мероприятия.

Также все желающие приняли участие в благотворительной акции «Дети как Дети». Собранные в рамках акции средства будут направлены в фонд «Лыжи мечты», который организовал Сергей Белоголовцев.

«Лыжи мечты» - программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются видами спорта, которые считались для них недоступными: горные лыжи, роллер спорт, командные игры – футбол, баскетбол, большой теннис, катаются на беговелах, занимаются греблей и т.д.

В детском забеге на 420 м были определены победители среди мальчиков и девочек 7-10 лет и 11-13 лет.

Участники взрослого забега пробежали 4,2 км, это два круга по Казанской набережной, территории Кремлевского сквера, по ул. Металлистов.

Победителями стали:

- в детских забегах: Калиничев Артем, Шальнева Эвелина, Шальнев Даниил, Лягина; Мария,

- во взрослом забеге - Дорофеев Алексей, Якоби Анастасия.

Первый «Зелёный Марафон» прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

Помимо состязательной части в городах проведения забега прошла обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее вошли инициативы, связанные с помощью детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

В 2019 году «Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль