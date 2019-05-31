На новомосковском «Азоте» прошли учения
30 мая на территории АО «НАК «Азот» прошло учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации аварии на опасном производственном объекте.
Учения прошли на площадке по производству аммиака под контролем сотрудников Ростехнадзора, с участием работников предприятия, а также необходимых сил быстрого реагирования (Новомосковский газоспасательный отряд (НГСО), пожарные части ООО «Брандмауэр», медицинская служба и охрана Росгвардии).
Тренировка проводилась с целью отработки практического взаимодействия
функциональной подсистемы контроля за химически и взрывоопасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе учений были отработаны действия персонала и аварийных
формирований в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах АО «НАК «Азот» (ПМЛА).
По итогам занятий состоялось обсуждение проведенной тренировки с
представителями Ростехнадзора, обмен мнениями, а также выдан итоговый документ с оценкой результатов учебно-тренировочного занятия.