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На новомосковском «Азоте» прошли учения
Фото предоставлены пресс-службой АО «НАК «Азот».

На новомосковском «Азоте» прошли учения

30 мая на территории АО «НАК «Азот» прошло учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации аварии на опасном производственном объекте.

Учения прошли на площадке по производству аммиака под контролем сотрудников Ростехнадзора, с участием работников предприятия, а также необходимых сил быстрого реагирования (Новомосковский газоспасательный отряд (НГСО), пожарные части ООО «Брандмауэр», медицинская служба и охрана Росгвардии).

Тренировка проводилась с целью отработки практического взаимодействия
функциональной подсистемы контроля за химически и взрывоопасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений были отработаны действия персонала и аварийных
формирований в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах АО «НАК «Азот» (ПМЛА).

По итогам занятий состоялось обсуждение проведенной тренировки с
представителями Ростехнадзора, обмен мнениями, а также выдан итоговый документ с оценкой результатов учебно-тренировочного занятия.

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Место
Новомосковскхимзавод Азот

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