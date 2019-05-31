Проект «Тульской области — хорошие дороги» помог восстановить дорогу бывшего Ленинского района

Фото предоставлены пресс-службой Тульской областной Думы.

Автомобильная дорога от Зайцево до Малахово уже около сорока лет остаётся единственной транспортной артерией, которая связывает жителей с «большой землёй».

По этой дороге добираются жители населённых пунктов Беликово, Новоспасское, Сергиево, Труфаново, Труново, Борзуново, Криволапово, Малахово и участники шести садоводческих товариществ. Построили её ещё в восьмидесятых годах прошлого века. Впоследствии дорога несколько раз подвергалась пресловутому ямочному ремонту, но на её качестве эти работы сказались не сильно. В итоге от некогда асфальтового покрытия остались одни заплатки. По ним и вынужден был передвигаться весь местный автотранспорт, включая маршрутные и школьные автобусы, а также машины специальных служб.

Староста деревни Малахово Елена Новикова:

Елена Новикова – О новой дороге мы мечтали более десяти лет. Куда только за это время не обращались! И вот наконец наши просьбы были услышаны. Нам строят совершенно новую, отличную, безопасную дорогу. Когда только выравнивающий слой уложили, наши жители подумали, что это и есть наша новая трасса. И были счастливы, потому что много лет даже такого качества не видели. А уж после того, как стали укладывать основное покрытие, да ещё обустраивать посадочные площадки на автобусных остановках, люди просто в восторг пришли. Не передать, как мы благодарны тем, благодаря кому сбылась наша мечта, — губернатору Алексею Дюмину, главе администрации Тулы Евгению Авилову, региональному отделению партии «Единая Россия», также лично Александру Швыкову и Дмитрию Афоничеву, вместе с которыми мы вели контроль за качеством строительства новой дороги.



На ремонт дорожного участка «Зайцево — Малахово» протяжённостью 8,8 километра израсходовали около 16 000 тонн асфальта, не считая остальных строительных материалов. В настоящее время заканчивается укладка основного покрытия. Помимо самой дороги строители отремонтируют 14 съездов с неё и установят шесть новых остановочных павильонов.

По словам исполняющего обязанности директора Ленинского ДРСУ ГУ ТО «Тулаавтодор» Дмитрия Потёмкина, работы ведутся с опережением графика и будут завершены не к 30 июля, как изначально планировалось, а уже к концу июня.

Заместитель секретаря Тульского городского отделения партии «Единая Россия», генеральный директор завода «МехМаш» Александр Швыков:

Александр Швыков – Сегодня мы вместе с местными жителями проконтролировали ход работ. Убедились, что всё в порядке, все технологические требования и нормы соблюдаются. Это замечательно. Ведь в том, чтобы дороги были качественными, заинтересованы как власти, выступающие в роли заказчика, так и население, для которого дороги, собственно, и строятся. Поэтому общественный контроль здесь не только желателен, но и необходим.

Член политсовета Тульского регионального отделения партии

«Единой России», первый заместитель генерального директора завода «МехМаш» Дмитрий Афоничев:

Дмитрий Афоничев – Дорога от Зайцево до Малахово была нанесена на интерактивную карту «Тульской области — хорошие дороги». Этот сервис создан по инициативе Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» именно для того, чтобы взять ситуацию с ремонтом дорог в регионе на особый контроль.



– Сервисом может воспользоваться любой житель области, — продолжает Дмитрий. – На сайте «Единой России» есть специальный раздел «Тульской области — хорошие дороги». Там можно не только получить информацию о ходе всех дорожных ремонтных работ в области, но и оставить сообщение о некачественном ремонте, о ямах, об открытых люках. Там же можно проголосовать за включение своей дороги в план ремонта на 2020-2021 годы.



Мы вместе привлекаем повышенное внимание к этой теме и, думаю, тем самым заставляем подрядчиков выполнять работы более качественно и укладываться в сроки.