новости
новости
Регистрация
Проект «Тульской области — хорошие дороги» помог восстановить дорогу бывшего Ленинского района
Фото предоставлены пресс-службой Тульской областной Думы.

Проект «Тульской области — хорошие дороги» помог восстановить дорогу бывшего Ленинского района

Автомобильная дорога от Зайцево до Малахово уже около сорока лет остаётся единственной транспортной артерией, которая связывает жителей с «большой землёй».

По этой дороге добираются жители населённых пунктов Беликово, Новоспасское, Сергиево, Труфаново, Труново, Борзуново, Криволапово, Малахово и участники шести садоводческих товариществ. Построили её ещё в восьмидесятых годах прошлого века. Впоследствии дорога несколько раз подвергалась пресловутому ямочному ремонту, но на её качестве эти работы сказались не сильно. В итоге от некогда асфальтового покрытия остались одни заплатки. По ним и вынужден был передвигаться весь местный автотранспорт, включая маршрутные и школьные автобусы, а также машины специальных служб.

Староста деревни Малахово Елена Новикова:

Елена Новикова

– О новой дороге мы мечтали более десяти лет. Куда только за это время не обращались! И вот наконец наши просьбы были услышаны. Нам строят совершенно новую, отличную, безопасную дорогу. Когда только выравнивающий слой уложили, наши жители подумали, что это и есть наша новая трасса. И были счастливы, потому что много лет даже такого качества не видели. А уж после того, как стали укладывать основное покрытие, да ещё обустраивать посадочные площадки на автобусных остановках, люди просто в восторг пришли. Не передать, как мы благодарны тем, благодаря кому сбылась наша мечта, — губернатору Алексею Дюмину, главе администрации Тулы Евгению Авилову, региональному отделению партии «Единая Россия», также лично Александру Швыкову и Дмитрию Афоничеву, вместе с которыми мы вели контроль за качеством строительства новой дороги.


На ремонт дорожного участка «Зайцево — Малахово» протяжённостью 8,8 километра израсходовали около 16 000 тонн асфальта, не считая остальных строительных материалов. В настоящее время заканчивается укладка основного покрытия. Помимо самой дороги строители отремонтируют 14 съездов с неё и установят шесть новых остановочных павильонов.

По словам исполняющего обязанности директора Ленинского ДРСУ ГУ ТО «Тулаавтодор» Дмитрия Потёмкина, работы ведутся с опережением графика и будут завершены не к 30 июля, как изначально планировалось, а уже к концу июня.

Заместитель секретаря Тульского городского отделения партии «Единая Россия», генеральный директор завода «МехМаш» Александр Швыков:

Александр Швыков

Александр Швыков

– Сегодня мы вместе с местными жителями проконтролировали ход работ. Убедились, что всё в порядке, все технологические требования и нормы соблюдаются. Это замечательно. Ведь в том, чтобы дороги были качественными, заинтересованы как власти, выступающие в роли заказчика, так и население, для которого дороги, собственно, и строятся. Поэтому общественный контроль здесь не только желателен, но и необходим.

Член политсовета Тульского регионального отделения партии
«Единой России», первый заместитель генерального директора завода «МехМаш» Дмитрий Афоничев:

Дмитрий Афоничев

– Дорога от Зайцево до Малахово была нанесена на интерактивную карту «Тульской области — хорошие дороги». Этот сервис создан по инициативе Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» именно для того, чтобы взять ситуацию с ремонтом дорог в регионе на особый контроль.


– Сервисом может воспользоваться любой житель области, — продолжает Дмитрий. – На сайте «Единой России» есть специальный раздел «Тульской области — хорошие дороги». Там можно не только получить информацию о ходе всех дорожных ремонтных работ в области, но и оставить сообщение о некачественном ремонте, о ямах, об открытых люках. Там же можно проголосовать за включение своей дороги в план ремонта на 2020-2021 годы.


Мы вместе привлекаем повышенное внимание к этой теме и, думаю, тем самым заставляем подрядчиков выполнять работы более качественно и укладываться в сроки.

Галерея
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 1
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 2
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 3
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 4
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 5
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 6
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 7
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 8
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 9
Ремонт дороги бывшего Ленинского района, Фото: 10
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:10
Другие статьи по темам
Событие
восстановлена дорога бывшего Ленинского района
Место
МалаховоЗайцево
Прочее
интерактивная карта Тульской области хорошие дороги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ЕДДС Тулы убирают упавшее на машины дерево
Сотрудники ЕДДС Тулы убирают упавшее на машины дерево
Туляки: «Фура зацепила дерево, и оно рухнуло на припаркованные авто»
Туляки: «Фура зацепила дерево, и оно рухнуло на припаркованные авто»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.