1 июня в Туле открываются летние читальные залы
Под открытым небом все желающие могут прочесть книгу, взять ее с собой или принести свою для обмена.
Для жителей и гостей города будут работать 12 летних читальных залов в парках, скверах и площадках перед муниципальными библиотеками. В этом году такая зона для чтения появится и на Казанской набережной. Идея летних читальных залов принадлежит проекту «Библиотека под зонтиком».
Мероприятия в честь открытия стартуют 1 июня с 11.00 и традиционно пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им.
Гостей ждут интерактивно-развлекательных программах, квестах, викторинах, мастер-классах, акциях, театрализованных представлениях и многом другом. Полная программа открытия доступна в афише.
Библиотеки под открытым небом будут работать все лето по графику.
-
«Библиотека под зонтиком». Центральный парк культуры и отдыха им.
П. П. Белоусова. Режим работы: понедельник 11.00−15.00;
Детский сквер Пролетарского района (напротив ТЦ «Кировский»). Режим работы: пятница 11.00−15.00
- «БиблиоЗабавы на Казанской». Казанская набережная. Режим работы: среда, каждая 2-я суббота месяца 11.00−13.00
- «Читай — дворик на Кауля». Сквер на улице Кауля, 18. Режим работы: четверг 11.00−13.00
- «Литературная скамейка». Комсомольский парк культуры и отдыха. Режим работы: понедельник, вторник, четверг 12.00−14.00
- «Библиосквер». Сквер перед ДК «Косогорец». Режим работы: 11.00−13.00
-
«Читалочка». Пролетарский парк культуры и отдыха. Режим работы: вторник, четверг 11.00−13.00
-
«Библиосундучок». Городской парк «Рогожинский». Режим работы: вторник-четверг 11.00−13.00
-
«Литературная площадка».Площадка Скуратовского микрорайона. Режим работы: четверг 12.00−14.00
-
«Почитай — КА!». Гарнизонный проезд, д. 2 Г — 2 Д. Режим работы: вторник: 16.00−18.00
-
«Книга на улице». Ул. Бондаренко, 11 (площадка перед библиотекой). Режим работы: среда 10.00−12.00
-
«Лето зря не проводи — в библиотеку приходи!». ЦРБ (сквер) поселок Ленинский, ул. Ленина, д. 5. Режим работы: среда 10.00−12.00