1 июня в Туле открываются летние читальные залы

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Под открытым небом все желающие могут прочесть книгу, взять ее с собой или принести свою для обмена.

Для жителей и гостей города будут работать 12 летних читальных залов в парках, скверах и площадках перед муниципальными библиотеками. В этом году такая зона для чтения появится и на Казанской набережной. Идея летних читальных залов принадлежит проекту «Библиотека под зонтиком».

Мероприятия в честь открытия стартуют 1 июня с 11.00 и традиционно пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, скверах города и площадках у библиотек.

Гостей ждут интерактивно-развлекательных программах, квестах, викторинах, мастер-классах, акциях, театрализованных представлениях и многом другом. Полная программа открытия доступна в афише.



Библиотеки под открытым небом будут работать все лето по графику.