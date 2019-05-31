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1 июня в Туле открываются летние читальные залы
Фото на pixabay.com

1 июня в Туле открываются летние читальные залы

Под открытым небом все желающие могут прочесть книгу, взять ее с собой или принести свою для обмена.

Для жителей и гостей города будут работать 12 летних читальных залов в парках, скверах и площадках перед муниципальными библиотеками. В этом году такая зона для чтения появится и на Казанской набережной. Идея летних читальных залов принадлежит проекту «Библиотека под зонтиком».

Мероприятия в честь открытия стартуют 1 июня с 11.00 и традиционно пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, скверах города и площадках у библиотек.

Гостей ждут интерактивно-развлекательных программах, квестах, викторинах, мастер-классах, акциях, театрализованных представлениях и многом другом. Полная программа открытия доступна в афише.

Библиотеки под открытым небом будут работать все лето по графику.

  1. «Библиотека под зонтиком». Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Режим работы: понедельник 11.00−15.00;
    Детский сквер Пролетарского района (напротив ТЦ «Кировский»). Режим работы: пятница 11.00−15.00
  2. «БиблиоЗабавы на Казанской». Казанская набережная. Режим работы: среда, каждая 2-я суббота месяца 11.00−13.00
  3. «Читай — дворик на Кауля». Сквер на улице Кауля, 18. Режим работы: четверг 11.00−13.00
  4. «Литературная скамейка». Комсомольский парк культуры и отдыха. Режим работы: понедельник, вторник, четверг 12.00−14.00
  5. «Библиосквер». Сквер перед ДК «Косогорец». Режим работы: 11.00−13.00

  6. «Читалочка». Пролетарский парк культуры и отдыха. Режим работы: вторник, четверг 11.00−13.00

  7. «Библиосундучок». Городской парк «Рогожинский». Режим работы: вторник-четверг 11.00−13.00

  8. «Литературная площадка».Площадка Скуратовского микрорайона. Режим работы: четверг 12.00−14.00

  9. «Почитай — КА!». Гарнизонный проезд, д. 2 Г — 2 Д. Режим работы: вторник: 16.00−18.00

  10. «Книга на улице». Ул. Бондаренко, 11 (площадка перед библиотекой). Режим работы: среда 10.00−12.00

  11. «Лето зря не проводи — в библиотеку приходи!». ЦРБ (сквер) поселок Ленинский, ул. Ленина, д. 5. Режим работы: среда 10.00−12.00

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 08:05 +5
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