Погода в Туле 1 июня: облачность, ветер и до +26

Фото из архива MySlo

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность. Ночью небольшой дождь, утром местами туман (видимость 500-800 м).

Днём без осадков. Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.