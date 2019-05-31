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Погода в Туле 1 июня: облачность, ветер и до +26
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 1 июня: облачность, ветер и до +26

Утром ожидается туман, атмосферное давление – пониженное.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность. Ночью небольшой дождь, утром местами туман (видимость 500-800 м).

Днём без осадков. Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +1
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