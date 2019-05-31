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Открытие летних читальных залов

Открытие летних читальных залов

1 июня в Туле открываются летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».

Мероприятия в честь открытия традиционно пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, скверах города и площадках у библиотек. Гостей ждут интерактивно-развлекательных программах, крестах, викторинах, мастер-классах, акциях, театрализованных представлениях и многом другом.

Программа открытия летних читальных залов:

п/п

Название летнего читального зала

Место проведения

Ответственный

План мероприятий
  1.  

«Библиотека под зонтиком»

Центральный парк культуры и отдыха

им. П.П. Белоусова

ЦГБ им. Л.Н. Толстого

(г. Тула, ул. Болдина,

д. 149/10)

Телефон: 35−34−38

Email: tbs_sgb@tularegion.org

11:00 — 15:00

Интерактивно-развлекательная программа

«Ключ от лета»

  • Квест-игра «Ключ от детства»;
  • Мастер-класс «Открытка в лето (изготовление объёмных открыток);
  • Спортивная площадка «Физкульт-Ура!»;
  • Арт-песочница «Чудеса на песке»;
  • Настольная игра «Головоломка»;
  • Библиотечная выставка «Лучшие книжки девчонкам и мальчишкам»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«БиблиоЗабавы на Казанской»

Казанская набережная

Библиотечно-информационный комплекс

(г. Тула, Красноармейский пр.,

д. 1)

Телефон: 55−49−47

Email: tbs_bik@tularegion.org)

11:00 — 13:00

Праздник

«Детства яркая планета»

  • Вступительное слово «Праздник солнечного лета»;
  • Знакомство с участниками «Будем дружбой дорожить»;
  • Разминка «Давайте за руки возьмёмся»;
  • Весёлая игра «Загадки-обманки»;
  • Читай-конкурс «Сказкослов»;
  • Викторина «Цветные книжки»;
  • Подвижная игра «Костюмеры»;
  • Актёрская мастерская «Жили-были»;
  • Конкурс рисунков «Разноцветная планета»;
  • Муки творчества (испытание) «Какой из меня писатель?»;
  • Вокальный ринг «Можно летом!»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Читай-дворик на Кауля»

Сквер на

Улице

Кауля, 18

Модельная библиотека № 1

(г. Тула,

ул. Новомосковская, д. 9)

Телефон: 37−10−91,

37−13−86

Email: tbs_bibl1@tularegion.org

11:00 — 13:00

Интерактивная игровая программа

«Лето, солнце, сто фантазий»

  • Библиопутешествие «Книжка вышла погулять»:

-БиблиоСтанция «Дружная»;

-БиблиоСтанция «Счастливая»;

-БиблиоСтанция «Родная»;

-БиблиоСтанция «Трудолюбивая»;

-БиблиоСтанция «Читающая».

  • Акция в поддержку чтения «Я за чтение»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Литературная скамейка»

Комсо-

мольский парк культуры и отдыха

Модельная библиотека № 3

им. В.Ф. Руднева

(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201)

Телефон: 43−03−14

Email: tbs_bibl3@tularegion.org

12:00 — 14:00

Праздник

«Книжный зонтик в океане лета»

  • Конкурс рисунков на асфальте «Детство — чудесная пора»;
  • Викторина «Литературный привал»;
  • Буккроссинг «Отпусти книгу на свободу»;
  • Выставка-рекомендация «Девчонкам и мальчишкам, а также их родителям»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Библиосквер»

Сквер перед

ДК «Косогорец»

Модельная библиотека № 8

(г. Тула, п. Косая Гора,

ул. Гагарина, д.7)

Телефон: 23−03−75

Email: tbs_bibl8@tularegion.org

11:00 — 13:00

Интерактивная игровая программа

«Летом не скучаем — читаем и играем»

  • Фото полянка «Летние Матрешки«;
  • Акварельная полянка на мольбертах «Моя любимая книга«;
  • Музыкальная полянка «Минута славы« (ведущий полянки Крокодил Гена);
  • Полянка «Веселые пузыри» (ведущий полянки Чебурашка);
  • Полянка «Цветной микс» (рисунки на асфальте цветными мелками)
  • Книжная выставка «Сказочное разноцветье«;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Читалочка»

Пролетарский парк культуры и отдыха

Модельная библиотека № 14

(г. Тула,

ул. Металлургов, д. 2-А)

Телефон: 40−70−00

Email: tbs_bibl14@tularegion.org

12:00 — 14:00

Праздник

«Летнее путешествие в мир театра»

  • Развлекательная игра «Театры бывают…«;
  • Познавательная игра «Учим Шапокляк культуре поведения в театре«;
  • Викторина «Что Вы знаете о театре?«;
  • Мастер-класс по изготовлению театральных масок;
  • Рекламная акция «Памятка театралу»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Библио-

сундучок»

Городской парк «Рого-

жинский»

Детская библиотека

№ 11

(г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1)

Телефон: 21−51−50

Email: tbs_bibl11@tularegion.org

11:00 — 13:00

Праздник

«Остров Читалия на планете Лето»

  • Кукольный спектакль «Волшебный цветок Лета«;
  • Игры-стишки «Поиграй-ка!»
  • Конкурс рисунков «Мы рисуем лето«;
  • Библиотечная выставка «Опять смеется лето!«;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Литературная площадка»

Площадка

Скуратовского

микрорайона

Городская библиотека № 18

(г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1)

Телефон: 31−33−46

Email: tbs_bibl18@tularegion.org

12:00 — 14:00

Праздничная программа

«Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!»

  • Викторина «Литературная карусель«;
  • Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем счастье«;
  • Игровой серпантин «Поиграем дружно с Летом«;
  • Библиотечная выставка «Читамины для детей«;
  • Буккроссинг «Отправь книгу в путешествие«;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Почитай — КА!»

Гарнизонный проезд,

д. 2 Г — 2 Д

Городская библиотека № 19

(г. Тула, п. Хомяково,

ул. Березовская, д. 2)

Телефон: 43−62−88

Email: tbs_bibl19@tularegion.org

16:00 — 18:00

Праздник

«Лето книжного цвета»

  • Викторина «Сказочная поляна»;
  • Физкультминутка «Будь здоров!»;
  • Викторина «Каникулы с Мурзилкой»;
  • Книжная выставка «Спеши читать!»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Книга на улице»

Улица Бондаренко,

д.11 (площадка перед библиотекой)

Городская библиотека № 22

(г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11)

Телефон: 48−56−76

Email: tbs_bibl22@tularegion.org

10:00 — 12:00

Игровой калейдоскоп

«Адрес детства — Лето»

  • Хоровод-игра «Дорисуй солнцу лучики»;
  • Игра-загадка «Приметы лета»;
  • Игра-сказка «Солнышко и дождик»;
  • Викторина-загадка «Что такое лето?»;
  • Игра-путаница «Чепуха»;
  • Стихотворение-движение «Лужи — зеркала»;
  • Выставка детских книг «Лето с книгой»;
  • Акция «Библиотека зовет!»
  1.  

«Лето зря не проводи — в библиотеку приходи!»

ЦРБ (сквер)

п. Ленинский,

ул. Ленина, д. 5

ЦРБ

(Ленинский район,

пос. Ленинский,

ул. Ленина, д.5)

Телефон: 72−53−92

Email: tbs_srb@tularegion.org

11:00 — 13:00

Программа

«Здравствуй, лето…»

  • Урок детства «Дети — главнее всех на свете»;
  • Интеллектуальная игра «Для любознательных ребят»;
  • Игровая программа «Чтению-зеленый свет»;
  • Акция «Библиотека зовет!»

Вход свободный.

 

Летние библиотеки откроются на 12 городских площадках и будут работать весь сезон. Под открытым небом, все желающие смогут прочесть книгу, взять ее с собой или принести свою для обмена.

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Тула
Тула, Тула
1 июня 2019, суббота
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