Открытие летних читальных залов

1 июня в Туле открываются летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».

Мероприятия в честь открытия традиционно пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, скверах города и площадках у библиотек. Гостей ждут интерактивно-развлекательных программах, крестах, викторинах, мастер-классах, акциях, театрализованных представлениях и многом другом.

Программа открытия летних читальных залов:

п/п Название летнего читального зала Место проведения Ответственный План мероприятий «Библиотека под зонтиком» Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова ЦГБ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10) Телефон: 35−34−38 Email: tbs_sgb@tularegion.org 11:00 — 15:00 Интерактивно-развлекательная программа «Ключ от лета» Квест-игра «Ключ от детства» ;

Мастер-класс «Открытка в лето ( изготовление объёмных открыток ) ;

Спортивная площадка «Физк ульт-Ура!» ;

Арт - песочница «Чудеса на песке» ;

Н астольная игра «Головоломка» ;

Библиотечная выставка «Лучшие книжки девчонкам и мальчишкам»;

Акция «Библиотека зовет!» «БиблиоЗабавы на Казанской» Казанская набережная Библиотечно-информационный комплекс (г. Тула, Красноармейский пр., д. 1) Телефон: 55−49−47 Email: tbs_bik@tularegion.org) 11:00 — 13:00 Праздник «Детства яркая планета» Вступительное слово «Праздник солнечного лета»;

Знакомство с участниками «Будем дружбой дорожить»;

Разминка «Давайте за р уки возьмёмся»;

Весёлая игра «Загадки-обманки»;

Читай-конкурс «Сказкослов»;

Викторина «Цветные книжки»;

Подвижная игра «Костюмеры» ;

Актёрская мастерская «Жили-были» ;

Конкурс рисунков «Разноцветная планета» ;

Муки творчества (испытание) «Какой из меня писате ль?» ;

Вокальный ринг «Можно летом!» ;

Акция «Библиотека зовет!» «Читай-дворик на Кауля» Сквер на Улице Кауля, 18 Модельная библиотека № 1 (г. Тула, ул. Новомосковская, д. 9) Телефон: 37−10−91, 37−13−86 Email: tbs_bibl1@tularegion.org 11:00 — 13:00 Интерактивная игровая программа «Лето, солнце, сто фантазий» Библ иопутешествие «Книжка вышла погулять» : -БиблиоСтанция «Дружная»; -БиблиоСтанция «Счастливая»; -БиблиоСтанция «Родная»; -БиблиоСтанция «Трудолюбивая»; -БиблиоСтанция «Читающая». Акция в поддержк у чтения «Я за чтение» ;

Акция «Библиотека зовет!» «Литературная скамейка» Комсо- мольский парк культуры и отдыха Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201) Телефон: 43−03−14 Email: tbs_bibl3@tularegion.org 12:00 — 14:00 Праздник «Книжный зонтик в океане лета» Конкурс рисунков на асфальте «Детство — чудесная пора»;

Викторина «Литературный привал»;

Буккроссинг «Отпусти книгу на свободу»;

Выставка-рекомендация «Девчонкам и мальчишкам, а также их родителям»;

Акция «Биб лиотека зовет!» «Библиосквер» Сквер перед ДК «Косогорец» Модельная библиотека № 8 (г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.7) Телефон: 23−03−75 Email: tbs_bibl8@tularegion.org 11:00 — 13:00 Интерактивная игровая программа «Летом не скучаем — читаем и играем» Фото полянка « Летние Матрешки «;

Акварельная полянка на мольбертах « Моя любимая книга «;

Музыкальная полянка « Минута славы « ( в едущий полянки Крокодил Гена );

Полянка « Веселые пузыри » (в едущий полянки Чебурашка );

Полянка « Цветной микс » (р исунки на асфа льте цветными мелками )

Книжная выставка « Сказочное разноцветье «;

Акция «Библиотека зовет!» «Читалочка» Пролетарский парк культуры и отдыха Модельная библиотека № 14 (г. Тула, ул. Металлургов, д. 2-А) Телефон: 40−70−00 Email: tbs_bibl14@tularegion.org 12:00 — 14:00 Праздник «Летнее путешествие в мир театра» Развлекательная игра « Театры бывают… « ;

Познавательная игра « Учим Шапокляк культуре поведения в театре « ;

Викторина « Что Вы знаете о театре? « ;

Мастер-класс по изготовлению театральных масок;

Рекламная акция «Памятка театралу» ;

Акция «Библиотека зовет!» «Библио- сундучок» Городской парк «Рого- жинский» Детская библиотека № 11 (г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1) Телефон: 21−51−50 Email: tbs_bibl11@tularegion.org 11:00 — 13:00 Праздник «Остров Читалия на планете Лето» Кукольный спектакль «Волшебный цветок Лета «;

Игры -стишки «Поиграй - ка ! »

Конкурс рисунков « Мы рисуем лето «;

Библиотечная выставка « Опять смеется лето! «;

Акция «Библиотека зовет!» «Литературная площадка» Площадка Скуратовского микрорайона Городская библиотека № 18 (г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1) Телефон: 31−33−46 Email: tbs_bibl18@tularegion.org 12:00 — 14:00 Праздничная программа «Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!» Викторина « Литературная карусель «;

Конкурс рисунк ов на асфальте « Мы рисуем счастье «;

Игровой серпантин « Поиграем дружно с Летом «;

Библиотечная выставка « Читамины для детей «;

Буккроссинг « Отправь книгу в путешествие «;

Акция «Библиотека зовет!» «Почитай — КА!» Гарнизонный проезд, д. 2 Г — 2 Д Городская библиотека № 19 (г. Тула, п. Хомяково, ул. Березовская, д. 2) Телефон: 43−62−88 Email: tbs_bibl19@tularegion.org 16:00 — 18:00 Праздник «Лето книжного цвета» Викторина «Сказочная поляна» ;

Физкультминутка «Будь здоров!» ;

В икторина «Каникулы с Мурзилкой» ;

К нижная выставка «Спеши читать!» ;

Акция «Библиотека зовет!» «Книга на улице» Улица Бондаренко, д.11 (площадка перед библиотекой) Городская библиотека № 22 (г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11) Телефон: 48−56−76 Email: tbs_bibl22@tularegion.org 10:00 — 12:00 Игровой калейдоскоп «Адрес детства — Лето» Хоровод-игра «Дорисуй солнцу лучики» ;

Игра- загадка «Приметы лета» ;

Игра- сказка «Солнышко и дождик» ;

Викторина- загадка «Что такое лето?» ;

Игра- путаница «Чепуха» ;

Стихотворение- движение «Лужи — зеркала» ;

Выставка дет ских книг «Лето с книгой» ;

Акция «Библиотека зовет!» «Лето зря не проводи — в библиотеку приходи!» ЦРБ (сквер) п. Ленинский, ул. Ленина, д. 5 ЦРБ (Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5) Телефон: 72−53−92 Email: tbs_srb@tularegion.org 11:00 — 13:00 Программа «Здравствуй, лето…» Урок детства «Дети — главнее всех на свете»;

Интеллектуальная игра «Для любознательных ребят»;

Игровая программа «Чтению-зеленый свет»;

Акция «Библиотека зовет!»

Вход свободный.

Летние библиотеки откроются на 12 городских площадках и будут работать весь сезон. Под открытым небом, все желающие смогут прочесть книгу, взять ее с собой или принести свою для обмена.