Открытие летних читальных залов
1 июня в Туле открываются летние читальные залы в рамках проекта «Библиотека под зонтиком».
Мероприятия в честь открытия традиционно пройдут в Центральном парке культуры и отдыха им.
Программа открытия летних читальных залов:
|
п/п
|
Название летнего читального зала
|
Место проведения
|
Ответственный
|
План мероприятий
|
|
«Библиотека под зонтиком»
|
Центральный парк культуры и отдыха
им. П.П. Белоусова
|
ЦГБ им. Л.Н. Толстого
(г. Тула, ул. Болдина,
д. 149/10)
Телефон: 35−34−38
Email: tbs_sgb@tularegion.org
|
11:00 — 15:00
Интерактивно-развлекательная программа
«Ключ от лета»
|
|
«БиблиоЗабавы на Казанской»
|
Казанская набережная
|
Библиотечно-информационный комплекс
(г. Тула, Красноармейский пр.,
д. 1)
Телефон: 55−49−47
Email: tbs_bik@tularegion.org)
|
11:00 — 13:00
Праздник
«Детства яркая планета»
|
|
«Читай-дворик на Кауля»
|
Сквер на
Улице
Кауля, 18
|
Модельная библиотека № 1
(г. Тула,
ул. Новомосковская, д. 9)
Телефон: 37−10−91,
37−13−86
Email: tbs_bibl1@tularegion.org
|
11:00 — 13:00
Интерактивная игровая программа
«Лето, солнце, сто фантазий»
-БиблиоСтанция «Дружная»;
-БиблиоСтанция «Счастливая»;
-БиблиоСтанция «Родная»;
-БиблиоСтанция «Трудолюбивая»;
-БиблиоСтанция «Читающая».
|
|
«Литературная скамейка»
|
Комсо-
мольский парк культуры и отдыха
|
Модельная библиотека № 3
им. В.Ф. Руднева
(г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201)
Телефон: 43−03−14
Email: tbs_bibl3@tularegion.org
|
12:00 — 14:00
Праздник
«Книжный зонтик в океане лета»
|
|
«Библиосквер»
|
Сквер перед
ДК «Косогорец»
|
Модельная библиотека № 8
(г. Тула, п. Косая Гора,
ул. Гагарина, д.7)
Телефон: 23−03−75
Email: tbs_bibl8@tularegion.org
|
11:00 — 13:00
Интерактивная игровая программа
«Летом не скучаем — читаем и играем»
|
|
«Читалочка»
|
Пролетарский парк культуры и отдыха
|
Модельная библиотека № 14
(г. Тула,
ул. Металлургов, д. 2-А)
Телефон: 40−70−00
Email: tbs_bibl14@tularegion.org
|
12:00 — 14:00
Праздник
«Летнее путешествие в мир театра»
|
|
«Библио-
сундучок»
|
Городской парк «Рого-
жинский»
|
Детская библиотека
№ 11
(г. Тула, ул. Кауля, д. 47, корп. 1)
Телефон: 21−51−50
Email: tbs_bibl11@tularegion.org
|
11:00 — 13:00
Праздник
«Остров Читалия на планете Лето»
|
|
«Литературная площадка»
|
Площадка
Скуратовского
микрорайона
|
Городская библиотека № 18
(г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1)
Телефон: 31−33−46
Email: tbs_bibl18@tularegion.org
|
12:00 — 14:00
Праздничная программа
«Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!»
|
|
«Почитай — КА!»
|
Гарнизонный проезд,
д. 2 Г — 2 Д
|
Городская библиотека № 19
(г. Тула, п. Хомяково,
ул. Березовская, д. 2)
Телефон: 43−62−88
Email: tbs_bibl19@tularegion.org
|
16:00 — 18:00
Праздник
«Лето книжного цвета»
|
|
«Книга на улице»
|
Улица Бондаренко,
д.11 (площадка перед библиотекой)
|
Городская библиотека № 22
(г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11)
Телефон: 48−56−76
Email: tbs_bibl22@tularegion.org
|
10:00 — 12:00
Игровой калейдоскоп
«Адрес детства — Лето»
|
|
«Лето зря не проводи — в библиотеку приходи!»
|
ЦРБ (сквер)
п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 5
|
ЦРБ
(Ленинский район,
пос. Ленинский,
ул. Ленина, д.5)
Телефон: 72−53−92
Email: tbs_srb@tularegion.org
|
11:00 — 13:00
Программа
«Здравствуй, лето…»
Вход свободный.
Летние библиотеки откроются на 12 городских площадках и будут работать весь сезон. Под открытым небом, все желающие смогут прочесть книгу, взять ее с собой или принести свою для обмена.