Как в микрорайоне Зеленстрой будут бороться с пробками

Фото из архива Myslo и пресс-службы правительства Тульской области.

Этот вопрос, в частности, обсудили на «Часе контроля».

28 мая губернатор Алексей Дюмин провел «Час контроля», на котором рассмотрел вопросы, поступившие от жителей микрорайонов областного центра и муниципальных образований. Глава региона предложил рассматривать их комплексно, чтобы сделать жизнь в микрорайонах комфортнее, экологичнее и безопаснее.

В мероприятии приняли участие заявители и руководители органов исполнительной власти региона.

К губернатору поступил целый ряд обращений от жители тульского микрорайона Зеленстрой.

Рядом с ним активно развивается Платоновский парк – основное место отдыха на природе. Помощник генерального директора ООО ОХК «Щекиноазот» Владимир Бакулин рассказал, что по инициативе компании обустроен главный вход в парк, установлены фонтан, скамьи для отдыха, обустроены спуски к набережной среднего пруда, установлены ротонды, благоустроен родник, восстановлен верхний пруд. В парке появились площадки для занятий баскетболом, мини-футболом и воркаутом, детский спортивный городок.

В 2019-2020 годах планируется строительство храма святителя Спиридона Тримифунтского. Появится аллея с комплексом фонтанов, которая соединит дома на улице Маргелова с парком.

Владимир Бакулин отметил, что отдельная проблема – аварийное состояние плотины среднего пруда парка. Кроме того, ЖК «Зеленстрой-2» сбрасывает к парку ливневые стоки.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову, представителям ООО ОХК «Щекиноазот» и застройщика совместно проанализировать мощности очистных сооружений и ливнеприемников и решить, как не допустить размытия почвы и засорения прудов Платоновского парка.

Вопрос состояния плотины, как сообщил Евгений Авилов, был рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. До конца года работы будут проведены за счет инвестора.

Глава администрации Тулы рассказал о комплексном развитии микрорайона. Жители обеспечены местами в школах и детских садах. Остается потребность в почтовом отделении. Этот вопрос прорабатывается.

Для решения проблем организации дорожного движения в микрорайоне «Зеленстрой-2» до 1 сентября будет установлен светофор на проспекте Ленина. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство участков дублера проспекта.

Алексей Дюмин отметил, что установка светофора – это полумеры, которые полностью не избавят от пробок в микрорайоне. Проблему нужно решать основательно.

Глава региона поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину детально рассмотреть вопрос совершенствования транспортной инфраструктуры микрорайона на штабе по развитию города, составить дорожную карту с конкретными сроками и источниками финансирования.

Также жители Зеленстроя обратились к губернатору по поводу отключений воды и ее качества. Евгений Авилов сообщил, что сейчас водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Житель микрорайона «Зеленстрой-2» Максим Иванов поблагодарил Алексея Дюмина за работы по благоустройству Платоновского парка. Теперь он ждет, когда новая пешеходная дорожка соединит парк и Центр образования.

Алексей Дюмин еще раз обратил внимание на необходимость скорейшего решения этого вопроса.

- Все рассмотренные сегодня вопросы по этому микрорайону должны быть решены строго в обозначенные сроки, - подчеркнул Алексей Дюмин.