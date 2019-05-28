Туляку Михаилу Сафронову очень нужна помощь в борьбе с раком крови

Буквально за неделю до официального выздоровления и начала новой жизни, на последнем проверочном обследовании, в крови Михаила опять обнаружили раковые клетки.

Михаил Сафронов – житель Кимовска Тульской области. Этой осенью после длительной борьбы с раком он планировал начать жить заново. Но болезнь внесла свои коррективы.

Михаил по образованию историк, но после окончания педагогического университета поехал в Москву и устроился охранником. Многие годы был весьма крупным мужчиной под 120 кг веса, но в начале 2016 года начал постепенно худеть и заметил, что стал быстро уставать, вскоре начали кровоточить десны. Михаил обратился к врачу и начался длительный путь поиска причин плохого самочувствия. В апреле стало ясно, что все это связано с острым промиелоцитарным лейкозом.

Начались месяцы курсов химиотерапии. Лечение не дешевое, и помощь в сборе средств для Михаила вел Фонд борьбы с лейкемией. Благодаря своевременному сбору средств удалось победить острый промиелоцитарный лейкоз. С сентября 2018 года началась уже поддерживающая терапия.

Путь к выздоровлению был нелегкий, с прежней работы пришлось уйти. В тот момент у Михаила не было сил ни на что, кроме как лежать и слушать в наушниках книжки и лекции по истории. Когда курс химиотерапии закончился, осенью 2016 года он поступил в магистратуру на исторический факультет, начал писать диссертацию о том, как строительство железных дорог в Тульской губернии влияло на расцвет и упадок окрестных городов. В этом году с сентября планировал начать уже работать по специальности. Но случилось непредвиденное.

Буквально за неделю до официального выздоровления и официального начала новой жизни, на последнем проверочном обследовании, в крови Михаила опять обнаружили раковые клетки. Рецидив. Всё сначала. Оказалось, что во время лечения в организме Михаила включилась генетическая поломка, с которой при других обстоятельствах он бы прожил всю жизнь, не заметив ее, но на фоне химиотерапии поломка стала иметь значение.

Из-за сочетания лечения и поломки у Михаила развился миелодиспластический синдром.

Миелодиспластический синдром – это патология кроветворения, которая без срочного лечения приведет к развитию рака крови. Чтобы этого избежать, Михаилу необходима трансплантация костного мозга. Для трансплантации нужен донор. Поиски его стоят примерно 334 тысячи рублей.

Сумма эта приблизительная, поскольку неизвестно, сколько точно потребуется исследователь доноров, чтобы найти нужный трансплантационный материал. Myslo связался с Фондом борьбы с лейкемией и получили расчет приблизительной сметы расходов, по которой и ведется сбор средств. В Фонде разъяснили, что окончательная стоимость будет известна непосредственно перед операцией, когда будет понятно, из какого города придется доставлять трансплантационный материал.