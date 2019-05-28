Алексей Дюмин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Охрана государственных границ была и остается почетным и благородным делом. Воины-пограничники всегда первыми принимали на себя удары врага, с честью исполняли свой воинский долг.

Сегодня, как и во все времена, туляки несут службу на рубежах Отечества. Они хранят традиции старших поколений, противостоят международному терроризму, надежно защищают воздушное и морское пространство Родины.

Благодарю вас за доблесть, мужество и профессионализм. Отдельные слова благодарности — ветеранам пограничных войск, которые являются примером для молодых бойцов.

Желаю вам здоровья, благополучия, энергии, дальнейших успехов в непростой службе на благо Отечества!

К поздравлениям присоединились руководство, сотрудники и совет ветеранов УФСБ России по Тульской области.

- Поздравляем военнослужащих и ветеранов пограничной службы, а также членов их семей с праздником — Днём пограничника России.

Во все времена охрана священных рубежей нашей Родины являлась делом государственной важности, требующим личного мужества и самоотверженности. Пограничники при защите и обороне государственной границы являли собой образец патриотизма и верности воинскому долгу.

В этот день выражаем слова благодарности ветеранам-пограничникам. За Вашими плечами — огромный опыт службы в пограничных органах. Вы отдали лучшие годы своей жизни благородному и важному делу служения Отечеству — обеспечению неприкосновенности его рубежей. Вам есть чем гордиться и есть, что передать новому поколению.

Сегодня пограничные органы ФСБ России продолжают оставаться надёжной защитой российского суверенитета, гарантией безопасности Отечества и целостности наших границ, показывают образцы стойкости и выдержки в повседневной жизни, самоотверженность, мужество и героизм в боевой обстановке.

Искренне желаем всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и труде на благо Отечества.