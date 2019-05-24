В Туле меняют аварийный участок трубы, из-за которого отключали воду в Пролетарском округе

Фото Сергея Старикова

24 мая председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и глава городской администрации Евгений Авилов ознакомились с ходом работ на Медвенско-Осетровском водозаборе. Сейчас там решают проблему, которая на протяжении уже нескольких лет волновала жителей Пролетарского округа Тулы, — отключение воды из-за аварий.

Валерий Шерин напомнил, что по поручению губернатора администрация города, «Тулагорводоканал» и региональное правительство подготовили краткосрочный план замены магистральных сетей водопровода большого диаметра. За три года планируется заменить около 30 км магистрального водопровода. Объем финансирования — 729,5 миллиона рублей!

Валерий Шерин, первый заместитель губернатора Тульской области -председатель правительства региона - В текущем году мы приступили к работе, меняем 3,6 км магистрального водопровода диаметром 900 мм. В водопроводно-канализационном хозяйстве города это действительно большое и значимое событие, потому что работы на таком водопроводе не проводились несколько последних десятилетий. А необходимость действительно назрела, потому что только в текущем году у нас было три порыва на магистральном водопроводе большого диаметра. Конечно, это всего лишь первый этап работ, но это начало большой планомерной работы, которую необходимо делать. Всего за три года мы должны поменять около 30 км водопровода большого диаметра.

Генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин отметил, что срок службы новой пластиковой трубы составляет 80 лет. У старого железобетонного водопровода, который уложен на этом месте, — всего 20. По его словам, на данный момент в работах задействовано 8 единиц техники и 22 человека обслуживающего персонала.

Эдуард Головин, генеральный директор АО «Тулагорводоканал» - Трубу мы кладем ПНД. Кроме этого, у нас будет установлена новая запорная арматура — это затворы большого диаметра, порядка 15 штук, маленькие задвижки у нас будут смонтированы, а также вантузы для выпуска воздуха. К работе мы готовы и закончим ее до начала отопительного сезона. Это позволит минимизировать потенциальные аварии, которые были в прошлом. Это важно для Пролетарского округа, 130 тысяч жителей которого оставались полностью без воды во время аварий. На этом участке порывов зимой не будет — могу гарантировать!

Евгений Авилов отметил, что на сегодняшний день процент износа старого водовода составляет 100%. Новые же материалы позволят существенно увеличить срок службы водовода. При этом все работы синхронизированы — чтобы город нормально вступил вместе с заменой водовода в отопительный сезон.

Евгений Авилов, глава администрации города Тулы - Замена коммунальных сетей у нас идет по двум программам. Первая касается территории Ленинского района, по доведению сетей до нормативного состояния. В Барсуках активно с «Тулагорводоканалом» мы меняем сети, разводку по поселку. В этом году станцию обезжелезивания поставим в Обидимо, Плеханово. Готовим концессионное соглашение, которое позволит привести в нормативное состояние всё хозяйство «Тулагорводоканала» на территории Тулы. Отмечу из знаковых объектов, которые АО «Тулагорводоканал» планирует реализовать, — строительство перемычки для подачи воды на юг города. Надеемся, что в этом году приступим к данным работам. Указанная перемычка позволит увеличить подачу воды на юг Тулы (территория рядом с ул. Руднева). В этом году у нас задача выйти на концессионное соглашение.

Запланированная дата окончания работ на Медвенско-Осетровском водозаборе - не позднее 1 октября.