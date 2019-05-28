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Тула торжественно встретила победителей первенства России по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тула торжественно встретила победителей первенства России по боксу

Наши спортсмены Денис Долгополов, Катя Волкова и Юра Оглы привезли с турнира медали.

Утром 28 мая поездом «Анапа — Санкт-Петербург» в Тулу вернулись победители первенства России по боксу среди юношей и девушек 13−14 лет Денис Долгополов и Екатерина Волкова, бронзовый призер Юрий Оглы, а также старшие тренеры нашей команды Владимир Филатов и Владимир Ульянов. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.



На перроне Московского вокзала триумфаторов российского первенства цветами и сладкими подарками встретили родные, друзья, представители областной Федерации бокса, журналисты.

Напомним, в турнире в городе Витязево Краснодарского края команда Тульской области завоевала три медали: две золотые и одну бронзовую. Екатерина Волкова, победив в финале соперницу из Пензы, стала победительницей в категории до 36 кг.

Денис Долгополов в весовой категории до 65 кг в финальном бою победил представителя Чеченской Республики Мурада Темирсултанова.

Юрий Оглы стал третьим в весовой категории до 76 кг.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +3
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