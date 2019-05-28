Где в Туле отключат электроэнергию 29 мая
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Мира, 11 (ГРП № 55),
- ул. Пузакова, 32, 24, 20-а, 26, 22, 30, 20 к. 2, 23,
- ул. Герцена, 50-а,
- ул. М. Горького, 25,
- ул. Н. Руднева, 56-г, 58, 60, 60-а, 56-а, 56,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
- 3-й Южный пр-д, 12,
- ул. Бондаренко, 10,
- ул. Хворостухина, 13,
- Ново-Медвенский пр-д, 2, 6,
- ул. М. Горького, 5,
- ул. Октябрьская, 60,
- ул. Демидовская, 115,
- Мясново: ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 6-а 40-44, 56-78, 50, 52 (чётн.), 53-а, 59, 63, 41,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 8-64 (чётн.), 37-73 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 3-13 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 2-14 (чётн.), 48-56, 84, 86,
- 10-й пр-д, 9-63 (нечётн.), 39-а, 10-60 (чётн.), 64-78,
- 11-й пр-д, 10-39,
- 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 8-й пр-д, 18-74 (чётн.), 19-71 (нечётн.),
- 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.),
- ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.),
- Клинской пр-д, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Переходная, 4, 5, 6,
- ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в,
- ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39,
- 2-й пр-д, 9,
- 1-й пр-д, 29,
- ул. Моторная, 2,
- ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 2-й Шоссейный пр-д, 1-12,
- Одоевское шоссе, 54, 60-68 (чётн.), 50,
- ул. Шоссейная, 50, 56, 58, 27-а,
- пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
- пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
- пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
- ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
- п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35,
- ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
- ул. Советская, 11, 6/2,
- ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Кирова, 1-16,
- ул. Трудовая, 1-9,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.).
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