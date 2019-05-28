Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области
Тульские судебные приставы провели для детей урок рисования
Благотворительная акция была приурочена ко Дню защиты детей.
Сотрудники УФССП России по Тульской области вместе ветеранами ведомства и общественной организацией «Творческий центр «Юность» провели интерактивный урок рисования для воспитанников тульского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1.
Организаторы акции поздравили малышей с наступающим Международным днем защиты детей. Ребята рисовали цветными мелками на асфальте, участвуя в интерактивной игре «Остров сокровищ», которая была разработана для развития логического мышления.
Мероприятие, организованное в рамках акции «Судебные приставы – детям», прошло весело, интересно и познавательно – и дети, и взрослые получили массу впечатлений и положительных эмоций.
Другие статьи по темам
Событие
Место