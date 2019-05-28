Тульские судебные приставы провели для детей урок рисования

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Сотрудники УФССП России по Тульской области вместе ветеранами ведомства и общественной организацией «Творческий центр «Юность» провели интерактивный урок рисования для воспитанников тульского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1.

Организаторы акции поздравили малышей с наступающим Международным днем защиты детей. Ребята рисовали цветными мелками на асфальте, участвуя в интерактивной игре «Остров сокровищ», которая была разработана для развития логического мышления.

Мероприятие, организованное в рамках акции «Судебные приставы – детям», прошло весело, интересно и познавательно – и дети, и взрослые получили массу впечатлений и положительных эмоций.