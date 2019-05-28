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«Дикая Мята» пополнила список участников танцевальными группами
Фото Даниила Прокофьева.

«Дикая Мята» пополнила список участников танцевальными группами

Организаторы объявили новый пул артистов – это исполнители и группы, которые буквально излучают позитив на своих концертах.

Rhythm Rebels

На фестиваль впервые едут Rhythm Rebels — это зажигательные уроженцы Бали, которые сочетают в своем творчестве электронные ритмы и балийские этнические мотивы. Музыка Rhythm Rebels — это идеальный саундтрек для танцев!

Доза радости

На площадке фестиваля также выступит ростовская группа «Доза радости», исполняющая лучезарный регги. Артисты уже выпустили семь альбомов и  стали желанными гостями на музыкальных фестивалях по всей России, а их песня «Директор кирпичного завода» была включена в саундтрек фильма «Поцелуй сквозь стену».

Groove Dealers

На «Дикую Мяту» также приедет молодой минский коллектив Groove Dealers. На сцене парни ведут себя так непринужденно, будто выступают перед друзьями на квартирной вечеринке, и неважно, играют они в клубе или на опен-эйре с аудиторией в несколько тысяч зрителей. Недавно музыканты выпустили новую песню «Танцует чай». Это песня о том, как важно иногда успокоиться, найти внутреннюю гармонию и обрести покой и лёгкость среди суматохи города.

Wild Brass

Лайн-ап также пополнили Wild Brass — уникальное явление на современной российской сцене. Под аккомпанемент тромбона, трубы и саксофона звучат собственные треки музыкантов и хиты таких артистов, как Snoop Dog, Notorious B.I.G. и Dr.Dre.

К Wild Brass присоединится Тимур Чек, выступающий под псевдонимом MC T. Check: он начал свою карьеру в 2009 году, выпустив альбом «Отражение». Истинные меломаны оценили пластинку за искренние убедительные тексты и потрясающий флоу Тимура. Этим летом парни едут на «Дикую Мяту»: живая музыка и отборная читка — это точно стоит услышать!

Напомним, фестиваль пройдет 28-30 июня при поддержке правительства Тульской области в пятый раз на территории Тульской деревни Бунырево и в двенадцатый раз за всю историю своего существования. За три дня фестиваля состоится 100 концертов звезд.
 

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Сюжет: "Дикая мята-2019"
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