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В жестком ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадала женщина
Фото и видео Сергея Старикова.

В жестком ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадала женщина

Неподалеку от пос. Молодежный столкнулись «Киа Сид» и «Ниссан Жук».

Днем 28 мая на Веневском шоссе в Туле неподалеку от пос. Молодежный произошло серьезное ДТП. Двигавшийся в направлении из города «Киа Сид» выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ниссаном», который следовал в Тулу. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги.

Предполагаемый виновник аварии не получил травм, а женщина — водитель второго авто — была госпитализирована с подозрением на переломы ног и травмы головы.

По словам водителя «Киа», его вынесло на встречку после того, как он зацепил обочину по ходу движения.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 1
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 2
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 3
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 4
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 5
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 6
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 7
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 8
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 9
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 10
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 11
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 12
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 13
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 14
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 15
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 16
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 17
ДТП на Веневском шоссе 28.05, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:09 +5
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