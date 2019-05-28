Фото и видео Сергея Старикова.
В жестком ДТП на Веневском шоссе в Туле пострадала женщина
Неподалеку от пос. Молодежный столкнулись «Киа Сид» и «Ниссан Жук».
Днем 28 мая на Веневском шоссе в Туле неподалеку от пос. Молодежный произошло серьезное ДТП. Двигавшийся в направлении из города «Киа Сид» выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ниссаном», который следовал в Тулу. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги.
Предполагаемый виновник аварии не получил травм, а женщина — водитель второго авто — была госпитализирована с подозрением на переломы ног и травмы головы.
По словам водителя «Киа», его вынесло на встречку после того, как он зацепил обочину по ходу движения.
Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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