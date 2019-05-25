Закрытие «Дней МГИМО в Тульской области»: текболл, камерный ансамбль и салют

Фото Алексея Пирязева

За два дня праздник МГИМО в Тульской области посетили несколько тысяч туляков.

В пятницу, 24 мая на Казанской набережной прошло торжественное закрытие «Дней МГИМО в Тульской области».

Это событие в регионе стало по-настоящему масштабным. Школьники и студенты смогли пообщаться с преподавателями МГИМО, узнать об условиях поступления и узнать о совместных проектах университета с Тульской областью.

Значимость такой встречи отметил глава региона Алексей Дюмин, который подчеркнул, что «Дни МГИМО в Тульской области» – это по-настоящему уникальная возможность для тульских школьников познакомиться с одним из ведущих вузов страны, не выезжая за пределы региона.

Событие оценили и представители крупных предприятий региона.

Генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов:

Илья Курилов – Проведение дней МГИМО в Тульской области стало ярким городским событием, которое объединило сотни школьников, студентов и их родителей. Такие мероприятия очень важны для будущих абитуриентов. В Тульской области много талантливых ребят, и я уверен, что им достаточно знаний, таланта и упорства для покорения таких неприступных, на первый взгляд, вершин.

Жители города восприняли праздник очень тепло. На закрытие «Дней МГИМО в Тульской области» собрались несколько тысяч туляков.

Днем на Казанской набережной для туляков была организована насыщенная спортивно-развлекательная программа: гольф-тренажер, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут и кибер-футбол. А юные гости праздника отлично проводили время на детских аттракционах.

Вечером на набережной состоялся большой концерт. Ведущими вечера стали актриса Зоя Бербер и комик Андрей Родной. Перед туляками выступили творческие коллективы МГИМО: хор МГИМО PROXENOS, Вокальная студия МГИМО VOICES, Хореографический коллектив Одинцовского кампуса МГИМО, камерный ансамбль MGIMO Simphony, Студия современного танца МГИМО.

Хедлайнером вечера стала группа A'STUDIO. Большой фоторепортаж с выступления смотрите здесь. Завершился праздник большим салютом.