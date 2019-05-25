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Закрытие «Дней МГИМО в Тульской области»: текболл, камерный ансамбль и салют
Фото Алексея Пирязева

Закрытие «Дней МГИМО в Тульской области»: текболл, камерный ансамбль и салют

За два дня праздник МГИМО в Тульской области посетили несколько тысяч туляков.

В пятницу, 24 мая на Казанской набережной прошло торжественное закрытие «Дней МГИМО в Тульской области». 

Это событие в регионе стало по-настоящему масштабным. Школьники и студенты смогли пообщаться с преподавателями МГИМО, узнать об условиях поступления и узнать о совместных проектах университета с Тульской областью.

Значимость такой встречи отметил глава региона Алексей Дюмин, который подчеркнул, что «Дни МГИМО в Тульской области» – это по-настоящему уникальная возможность для тульских школьников познакомиться с одним из ведущих вузов страны, не выезжая за пределы региона.

Событие оценили и представители крупных предприятий региона. 

Генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов:

Илья Курилов

– Проведение дней МГИМО в Тульской области стало ярким городским событием, которое объединило сотни школьников, студентов и их родителей. Такие мероприятия очень важны для будущих абитуриентов. В Тульской области много талантливых ребят, и я уверен, что им достаточно знаний, таланта и упорства для покорения таких неприступных, на первый взгляд, вершин.

Жители города восприняли праздник очень тепло. На закрытие «Дней МГИМО в Тульской области» собрались несколько тысяч туляков.

Днем на Казанской набережной для туляков была организована насыщенная спортивно-развлекательная программа: гольф-тренажер, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут и кибер-футбол. А юные гости праздника отлично проводили время на детских аттракционах.

Вечером на набережной состоялся большой концерт. Ведущими вечера стали актриса Зоя Бербер и комик Андрей Родной. Перед туляками выступили творческие коллективы МГИМО: хор МГИМО PROXENOS, Вокальная студия МГИМО VOICES, Хореографический коллектив Одинцовского кампуса МГИМО, камерный ансамбль MGIMO Simphony, Студия современного танца МГИМО.

Хедлайнером вечера стала группа A'STUDIO. Большой фоторепортаж с выступления смотрите здесь. Завершился праздник большим салютом. 

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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 83
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 85
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 86
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 87
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 135
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 136
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 137
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 138
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 139
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 141
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 145
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 146
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 147
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 162
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 166
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 168
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 176
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 177
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 178
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 179
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Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 185
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 186
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 187
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 188
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 189
Закрытие Дней МГИМО в Тульской области, Фото: 190
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