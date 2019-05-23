В Тульской области проходят «Уроки цифры»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 мая министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярослав Раков посетили «Урок цифры», который прошел в детском технопарке «Кванториум».

«Урок цифры» – серия необычных уроков информатики в формате обучающей игры, проходящих ежемесячно в течение учебного года. Игра стартовала в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

На уроке присутствовали ученики Школы информационной безопасности при «Кванториуме» и ребята из Центра образования №2 Веневского района. Также в уроке в режиме видеоконференцсвязи участвовали ученики 11 школ Тулы, Новомосковска и Щекинского района. Эти школы – участники проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Алевтина Шевелева и Ярослав Раков поговорили с ребятами о полученных знаниях в Школе информационной безопасности, о работе в сети Интернет и о том, чем современные информационные технологии помогают им в жизни.

Алевтина Шевелева отметила, что в 11 школах Тулы, Новомосковска, Щекинского района, ребята из которых принимают участие в сегодняшнем «Уроке цифры», в пилотном режиме будет апробировано внедрение новых цифровых технологий.

Речь идет не только об использовании на уроках современной компьютерной техники и цифровых ресурсов, но и о создании системы, позволяющей выявлять способности и таланты каждого ученика.

На основе полученной информации можно выстраивать для каждого индивидуальный маршрут обучения.

В ходе дискуссии зашла речь о профессиях, связанных с информационной безопасностью, которые будут востребованы в будущем. Ярослав Раков сообщил, что Агентством стратегических инициатив (АСИ) реализуется проект «Атлас новых профессий», согласно которому в будущем в сфере информационной безопасности будет востребована, например, профессия куратора информационной безопасности на автоматизированных производствах. На многих предприятиях уже работают или появляются системы, когда производственным процессом управляет компьютер. Кибератаки на такие системы могут вывести предприятие из строя, а значит нужно защищать систему.

Вместе со школьниками министры прошли тест на учебном интернет-тренажере.

«Уроки цифры» проходят в Тульской области с 14 по 24 мая 2019 года во всех образовательных организациях. Планируется, что в них примут участие около 100 тысяч тульских школьников.