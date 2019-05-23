новости
новости
Регистрация
Уик-энд на Казанской набережной: концерт A'STUDIO, фейерверк и «Уличный артист»
Фото из архива Myslo.

Уик-энд на Казанской набережной: концерт A'STUDIO, фейерверк и «Уличный артист»

Публикуем афишу.

24, 25 и 26 мая туляков и гостей города ждет много интересного на Казанской набережной: концерты, фейерверк, проекты «Уличный артист», «Город спорта», мастер-классы и танцевальные марафоны.

Мероприятия состоятся при хорошей погоде.

 

Пятница

24 мая

18.00. – 19.00.

ул. Металлистов (возможно площадка на Казанской ТеатрТула.ру)

«Народный самодеятельный коллектив» театральный коллектив «Надежда поколений», руководитель Абрамова Надежда

15.00. – 21.30

Ул. Металлистов

Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)

15.00. – 18.00.

Мост напротив башни Водяных ворот, зона газона позади колледжа со стороны набережной

Спортивные локации Дня МГИМО:

-тренажеры, хоккейная зона, панна, текболл, стритболл, воркаут, кибер-футбол, аттракционы

18.00. – 20.00.

Камерная беседка

Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

18.00. – 22.00.

Сцена

Концертная программа Дня МГИМО. Фейерверк.

- 18.00 – 18.20 открытие праздника. Ведущие Зоя Бербер и Андрей Родной

18.20 - 19.00. выступление коллективов МГИМО.

-19.00. – 20.00. группа «KRAVA»

-20.00. – 21.00. группа «Море гор»

-21.00. – 22.00. группа «А-студио»

-22.00. - фейерверк

В теч.дня

Казанская набережная

уличные художники (шаржи и т.п.)

Суббота

25 мая

 

 

 

18.00.- 19.00.

ул. Металлистов (площадь около колледжа)

Цирковой коллектив «Арлекин», руководитель Илья Шанников

15.00. – 21.30

Ул. Металлистов

Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)

11.00 – 18.00

 

 

Площадь перед сценой

Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. Возможно проведение субботних и воскресных чемпионатов. Аудитория 18+

12.00.

Площадь перед сценой

«Город спорта». Мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующим спортсменом, тренером, КМС на 800 м.

18.00. – 19.00

Сцена

Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

12.00 - 17.00

Дальняя беседка около детской площадки.

Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников

11.00. – 18.00

Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке

Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб

19.30. – 21.00.

Камерная беседка

Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

В теч.дня

Казанская набережная

уличные художники (шаржи и т.п.)

 

21.00.

Беседка mr.Cup

«Тихие вечера»

Воскресенье

26 мая

14.00. – 15.-00

Сцена

 

Федерация спортивной акробатики

16.00. – 18.30

Salsa-open

18.30 -21.00

Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танца

11.00 – 18.00

Площадь перед сценой

Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. Возможно проведение субботних и воскресных чемпионатов. Аудитория 18+

12.00 - 17.00

Дальняя беседка около детской площадки.

Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников

11.00. – 18.00.

Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке

Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб

18.00. – 21.00.

Камерная беседка

Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

В теч.дня

Казанская набережная

уличные художники (шаржи и т.п.)

15.00. – 21.30

Ул. Металлистов

Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
афишаКазанская набережнаяконцерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Финал швейного конкурса прошел в тульской колонии
Финал швейного конкурса прошел в тульской колонии
В Тульской области проходят «Уроки цифры»
В Тульской области проходят «Уроки цифры»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.