Уик-энд на Казанской набережной: концерт A'STUDIO, фейерверк и «Уличный артист»

Пятница 24 мая 18.00. – 19.00. ул. Металлистов (возможно площадка на Казанской ТеатрТула.ру) «Народный самодеятельный коллектив» театральный коллектив «Надежда поколений», руководитель Абрамова Надежда

15.00. – 21.30 Ул. Металлистов Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)

15.00. – 18.00. Мост напротив башни Водяных ворот, зона газона позади колледжа со стороны набережной Спортивные локации Дня МГИМО: -тренажеры, хоккейная зона, панна, текболл, стритболл, воркаут, кибер-футбол, аттракционы

18.00. – 20.00. Камерная беседка Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

18.00. – 22.00. Сцена Концертная программа Дня МГИМО. Фейерверк. - 18.00 – 18.20 открытие праздника. Ведущие Зоя Бербер и Андрей Родной 18.20 - 19.00. выступление коллективов МГИМО. -19.00. – 20.00. группа «KRAVA» -20.00. – 21.00. группа «Море гор» -21.00. – 22.00. группа «А-студио» -22.00. - фейерверк

В теч.дня Казанская набережная уличные художники (шаржи и т.п.)

Суббота 25 мая 18.00.- 19.00. ул. Металлистов (площадь около колледжа) Цирковой коллектив «Арлекин», руководитель Илья Шанников

15.00. – 21.30 Ул. Металлистов Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)

11.00 – 18.00 Площадь перед сценой Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. Возможно проведение субботних и воскресных чемпионатов. Аудитория 18+

12.00. Площадь перед сценой «Город спорта». Мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующим спортсменом, тренером, КМС на 800 м.

18.00. – 19.00 Сцена Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

12.00 - 17.00 Дальняя беседка около детской площадки. Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников

11.00. – 18.00 Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб

19.30. – 21.00. Камерная беседка Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

В теч.дня Казанская набережная уличные художники (шаржи и т.п.)

21.00. Беседка mr.Cup «Тихие вечера»

Воскресенье 26 мая 14.00. – 15.-00 Сцена Федерация спортивной акробатики

16.00. – 18.30 Salsa-open

18.30 -21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танца

11.00 – 18.00 Площадь перед сценой Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. Возможно проведение субботних и воскресных чемпионатов. Аудитория 18+

12.00 - 17.00 Дальняя беседка около детской площадки. Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников

11.00. – 18.00. Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб

18.00. – 21.00. Камерная беседка Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)

В теч.дня Казанская набережная уличные художники (шаржи и т.п.)