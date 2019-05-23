Уик-энд на Казанской набережной: концерт A'STUDIO, фейерверк и «Уличный артист»
Публикуем афишу.
24, 25 и 26 мая туляков и гостей города ждет много интересного на Казанской набережной: концерты, фейерверк, проекты «Уличный артист», «Город спорта», мастер-классы и танцевальные марафоны.
Мероприятия состоятся при хорошей погоде.
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Пятница
24 мая
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18.00. – 19.00.
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ул. Металлистов (возможно площадка на Казанской ТеатрТула.ру)
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«Народный самодеятельный коллектив» театральный коллектив «Надежда поколений», руководитель Абрамова Надежда
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15.00. – 21.30
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Ул. Металлистов
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Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)
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15.00. – 18.00.
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Мост напротив башни Водяных ворот, зона газона позади колледжа со стороны набережной
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Спортивные локации Дня МГИМО:
-тренажеры, хоккейная зона, панна, текболл, стритболл, воркаут, кибер-футбол, аттракционы
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18.00. – 20.00.
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Камерная беседка
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Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)
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18.00. – 22.00.
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Сцена
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Концертная программа Дня МГИМО. Фейерверк.
- 18.00 – 18.20 открытие праздника. Ведущие Зоя Бербер и Андрей Родной
18.20 - 19.00. выступление коллективов МГИМО.
-19.00. – 20.00. группа «KRAVA»
-20.00. – 21.00. группа «Море гор»
-21.00. – 22.00. группа «А-студио»
-22.00. - фейерверк
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В теч.дня
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Казанская набережная
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уличные художники (шаржи и т.п.)
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Суббота
25 мая
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18.00.- 19.00.
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ул. Металлистов (площадь около колледжа)
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Цирковой коллектив «Арлекин», руководитель Илья Шанников
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15.00. – 21.30
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Ул. Металлистов
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Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)
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11.00 – 18.00
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Площадь перед сценой
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Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. Возможно проведение субботних и воскресных чемпионатов. Аудитория 18+
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12.00.
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Площадь перед сценой
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«Город спорта». Мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующим спортсменом, тренером, КМС на 800 м.
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18.00. – 19.00
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Сцена
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Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)
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12.00 - 17.00
|
Дальняя беседка около детской площадки.
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Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников
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11.00. – 18.00
|
Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке
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Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб
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19.30. – 21.00.
|
Камерная беседка
|
Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)
|
В теч.дня
|
Казанская набережная
|
уличные художники (шаржи и т.п.)
|
|
21.00.
|
Беседка mr.Cup
|
«Тихие вечера»
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Воскресенье
26 мая
|
14.00. – 15.-00
|
Сцена
|
Федерация спортивной акробатики
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16.00. – 18.30
|
Salsa-open
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18.30 -21.00
|
Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танца
|
11.00 – 18.00
|
Площадь перед сценой
|
Организация платформы Гигантских игр: Дженга (строим башню до 3х метров в высоту), Батик 1м*1м и другие. Возможно проведение субботних и воскресных чемпионатов. Аудитория 18+
|
12.00 - 17.00
|
Дальняя беседка около детской площадки.
|
Музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников
|
11.00. – 18.00.
|
Красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке
|
Мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб
|
18.00. – 21.00.
|
Камерная беседка
|
Группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»)
|
В теч.дня
|
Казанская набережная
|
уличные художники (шаржи и т.п.)
|
15.00. – 21.30
|
Ул. Металлистов
|
Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»)