Туляков приглашают пройти онлайн-опрос об отношении к ЕГЭ

Результаты будет использованы для формирования предложений по усовершенствованию в системе ЕГЭ.

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки проводит онлайн-опрос общественного мнения об отношении к ЕГЭ. Целевая аудитория опроса — учащиеся, их родители и педагоги.

Опрос можно пройти до 30 июня 2019 года. Результаты будут использованы для формирования предложений по усовершенствованию в системе ЕГЭ и повышению качества системной подготовки школьников и педагогов.

Онлайн-опрос — здесь.