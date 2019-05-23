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Туляков приглашают пройти онлайн-опрос об отношении к ЕГЭ

Туляков приглашают пройти онлайн-опрос об отношении к ЕГЭ

Результаты будет использованы для формирования предложений по усовершенствованию в системе ЕГЭ.

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки проводит онлайн-опрос общественного мнения об отношении к ЕГЭ. Целевая аудитория опроса — учащиеся, их родители и педагоги.

Опрос можно пройти до 30 июня 2019 года. Результаты будут использованы для формирования предложений по усовершенствованию в системе ЕГЭ и повышению качества системной подготовки школьников и педагогов.

Онлайн-опрос — здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:49 +1
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