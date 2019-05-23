Финал швейного конкурса прошел в тульской колонии

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

В ФКП образовательное учреждение №79 прошел финал конкурса профессионального мастерства по профессии швея среди осужденных.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области, сшитые обучающимися образцы поварских колпаков оценивались по двум основным критериям – соблюдение технологии изготовления и геометрических размеров, а отдельное внимание уделялось внешнему виду изделия.

По результатам конкурса победителем стала обучающаяся отделения филиала №7 (Щекинский район) Елена М. Заслуженную победу вместе с ней разделила мастер производственного обучения филиала №7 Татьяна Виноградова. Победителю и призерам конкурса вручили дипломы, а мастерам филиалов – почетные грамоты.

Директор ФКП образовательное учреждение №79 Вячеслав Кочетыгов отметил, что профессия швеи является одной из самых востребованных на рынке труда. Сейчас только в Тульской области требуется около семи тысяч профессиональных швей для удовлетворения потребностей предприятий и более 400 – на производстве исправительных учреждений.

За время существования образовательного учреждения по рабочей профессии швея обучили 7915 человек. До окончания учебного года планируется выпустить еще 137 человек.