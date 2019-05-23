Взятка алкоголем: тульские МЧСники получили по пять лет строгого режима

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Суд вынес приговор 40-летнему бывшему заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы по Пролетарскому округу (ОНДиПР) и его 33-летнему начальнику. Они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года замначальника вынес распоряжение о проведении внеплановой проверки одного из кафе в Пролетарском районе Тулы. Основанием стала информация о фактах нарушения в нем пожарной безопасности. Мужчина провел выездную проверку и выявил ряд нарушений, влекущих привлечение ответственных лиц кафе к административной ответственности. Об этом он сообщил своему начальнику. С ним они договорились, что накладывать штраф на ответственных не будут и за это получат взятку.

12 декабря 2017 года замначальника вызвал в свой служебный кабинет представителя кафе и сообщил о выявленных в ходе проверки нарушениях. После чего уже в кабинете начальника нарушителю предложили за взятку в виде алкогольной продукции не привлекать ответственных лиц к ответственности.

Представитель кафе согласилась. 15 декабря 2017 года она передала заместителю начальника взятку в виде 48 бутылок алкоголя. В свою очередь тот выписал административный штраф за одно из выявленных нарушений и предписание по его устранению.

Чтобы проверить, устранено ли это нарушение, начальник инициировал проведение внеплановой проверки в этом кафе. Должностные лица снова получили взятку от женщины — на этот раз 34 бутылки алкогольной продукции.

18 апреля 2018 года при передаче взятки преступные действия 40-летнего осужденного были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Каждый выплатит штраф — 200 000 рублей. Осужденные лишаются специального звания. Также им запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.