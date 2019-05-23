новости
новости
Регистрация
Полицейские на электрокарах охраняют порядок в историческом центре Тулы
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские на электрокарах охраняют порядок в историческом центре Тулы

Особое внимание сотрудники полиции уделяют фактам появления граждан в состоянии опьянения.

Полицейские охраняют порядок в историческом центре областной столицы. Для этого организовано круглосуточное дежурство сотрудников УМВД России по г. Туле.

Для фиксации и разбора выявленных правонарушений для полицейских на пересечении улицы Металлистов и Благовещенского переулка установили стационарный пост. Нововведением для нашего города стало патрулирование набережной на электрокарах. Содействуют в охране порядка работники охранной организации и представители общественности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, за время работы в историческом центре с августа 2018 года полицейские раскрыли одно преступление и выявили 259 административных правонарушений.

Наиболее распространенные:

  • по ст. 20.20 КоАП РФ  «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах» – 194,
  • по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» – 11,
  • по ст. 6.24 КоАП РФ  «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» – 9,
  • по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»  – 21.

Особое внимание полицейские уделяют фактам появления граждан в историческом центре в состоянии опьянения и распития алкоголя в общественных местах.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияполицейские на электрокарахохрана общественного порядка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском районе Тулы объявлен старт продаж 2-й очереди ЖК «Щегловка-Смарт»
В Пролетарском районе Тулы объявлен старт продаж 2-й очереди ЖК «Щегловка-Смарт»
Газовая колонка в квартире: обязательна ли замена гофрированной трубы на оцинкованную?
Газовая колонка в квартире: обязательна ли замена гофрированной трубы на оцинкованную?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.