Полицейские на электрокарах охраняют порядок в историческом центре Тулы

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские охраняют порядок в историческом центре областной столицы. Для этого организовано круглосуточное дежурство сотрудников УМВД России по г. Туле.

Для фиксации и разбора выявленных правонарушений для полицейских на пересечении улицы Металлистов и Благовещенского переулка установили стационарный пост. Нововведением для нашего города стало патрулирование набережной на электрокарах. Содействуют в охране порядка работники охранной организации и представители общественности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, за время работы в историческом центре с августа 2018 года полицейские раскрыли одно преступление и выявили 259 административных правонарушений.

Наиболее распространенные:

по ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах» – 194,

по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» – 11,

по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» – 9,

по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – 21.

Особое внимание полицейские уделяют фактам появления граждан в историческом центре в состоянии опьянения и распития алкоголя в общественных местах.