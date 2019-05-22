Газовая колонка в квартире: обязательна ли замена гофрированной трубы на оцинкованную?

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Газовики отключили газовую колонку из-за того, что установлена гофрированная труба, а не оцинкованная. Законно ли это?

Такие вопросы от жителей часто поступают в редакцию портала. Специально для читателей Myslo мы попросили «Тулагоргаз» прояснить все нюансы по замене дымоходов от газовых проточных водонагревателей.

Гофрированная труба. Заменить?

Газовая колонка — прибор, способный обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение в квартире. Газовый водонагреватель безопасен в эксплуатации, если неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности.

Одно из важных условий безопасной работы газового прибора – обеспечение отвода продуктов сгорания, образующихся во время работы колонки, с помощью дымоотвода.

Согласно техническим регламентам алюминиевые гофрированные дымоходы не запрещены. Однако одновременно с этим в регламентах указано, что в качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь, соединительные и дымовые трубы должны быть изготовлены из негорючих материалов, быть плотными и не допускать подсоса воздуха на соединениях и в местах примыкания к дымовому каналу. Дымоотводы должны выполняться из материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности ударным механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде.

Использование алюминиевых дымоотводов требует со стороны пользователя постоянного контроля целостности гофры и ее надежного соединения с дымоходом.

А в случае несвоевременного выполнения технического обслуживания газового оборудования, засора газовой колонки возможно неполное сгорание газа, возгорание сажи и прогорание стенок алюминиевого дымоотвода. Как следствие всего перечисленного, выход угарного газа в жилое помещение.

АО «Тулагоргаз» как специализированная организация с опытом работы более 60 лет рекомендует при установке или замене газовой колонки применять стальные (оцинкованные) дымоотводы. Использование стальных дымоотводов — это безопасный способ эксплуатации газового оборудования.

Как обеспечить безопасность в квартире?

В многоквартирных домах проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ремонтом и при необходимости прочисткой должна заниматься управляющая компания. На практике — УК заключает договор с организацией, допущенной к проведению таких работ и имеющей соответствующую лицензию.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

Кроме того, абонентам запрещается пользоваться газовым оборудованием в следующих случаях:

Отсутствие договора о техническом обслуживании; Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам: отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование; Использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией; Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов; Отсутствие герметичного соединения дымоотвода отбытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом; Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов; Наличие неисправности автоматики безопасности; Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа; Наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту газовое оборудование; Наличие несанкционированного подключения газового оборудования к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.

Техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год. Своевременное его проведение — залог вашей безопасности!

Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37. Или оставить заявку на сайте.

В АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Что еще необходимо знать потребителю

АО «Тулагоргаз» не осуществляет подключение газового оборудования с отводом продуктов сгорания к дымоотводам, выполненным из гофрированного алюминия. Специалисты АО «Тулагоргаз» осуществляют работы по монтажу/замене газовых проточных водонагревателей. После выполнения монтажа дымоотвода специализированной организацией специалисты АО «Тулагоргаз» производят подключение оборудования при условии надежного и плотного соединения дымоотвода с дымоходом. Специалисты АО «Тулагоргаз» не производят подключение газового оборудования до устранения нарушений специализированной организацией и предоставления акта на исправность дымоходов и вентканалов при отсутствии в дымоходе стального ограничительного кольца и при несоответствии диаметра дымоотвода данным, указанным в паспорте завода-изготовителя.

Где заказать оцинкованную трубу?

По вопросам изготовления и монтажа стальных дымоотводов жители могут самостоятельно обратиться в специализированные организации Тулы и области.



В АО «Тулагоргаз» можно сделать заявку на вызов замерщика и последующее изготовление стального дымоотвода по телефону 25-36-57.

Примеры распространенных нарушений

№ 1. Сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорта на газовое оборудование.

№ 2. Неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом.

№ 3. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода — нержавеющая сталь. Соединение элементов дымоотвода должно быть по ходу движения дымоотводящих газов.

№ 4. Нет вертикального участка и не выдержан горизонтальный участок дымоотвода от газовой колонки, сама гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании. Во время работы газового прибора угарный газ может выйти в помещение.

Нарушение № 5. Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.