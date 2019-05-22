новости
новости
Регистрация
Газовая колонка в квартире: обязательна ли замена гофрированной трубы на оцинкованную?
Фото из архива Myslo.

Газовая колонка в квартире: обязательна ли замена гофрированной трубы на оцинкованную?

Газовики отключили газовую колонку из-за того, что установлена гофрированная труба, а не оцинкованная. Законно ли это?

Такие вопросы от жителей часто поступают в редакцию портала. Специально для читателей Myslo мы попросили «Тулагоргаз» прояснить все нюансы по замене дымоходов от газовых проточных водонагревателей.

Гофрированная труба. Заменить?

Газовая колонка — прибор, способный обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение в квартире. Газовый водонагреватель безопасен в эксплуатации, если неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности.

Одно из важных условий безопасной работы газового прибора – обеспечение отвода продуктов сгорания, образующихся во время работы колонки, с помощью дымоотвода.

Согласно техническим регламентам алюминиевые гофрированные дымоходы не запрещены. Однако одновременно с этим в регламентах указано, что в качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь, соединительные и дымовые трубы должны быть изготовлены из негорючих материалов, быть плотными и не допускать подсоса воздуха на соединениях и в местах примыкания к дымовому каналу. Дымоотводы должны выполняться из материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности ударным механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде.

Использование алюминиевых дымоотводов требует со стороны пользователя постоянного контроля целостности гофры и ее надежного соединения с дымоходом.

А в случае несвоевременного выполнения технического обслуживания газового оборудования, засора газовой колонки возможно неполное сгорание газа, возгорание сажи и прогорание стенок алюминиевого дымоотвода. Как следствие всего перечисленного, выход угарного газа в жилое помещение.

АО «Тулагоргаз» как специализированная организация с опытом работы более 60 лет рекомендует при установке или замене газовой колонки применять стальные (оцинкованные) дымоотводы. Использование стальных дымоотводов — это безопасный способ эксплуатации газового оборудования.

Как обеспечить безопасность в квартире?

В многоквартирных домах проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ремонтом и при необходимости прочисткой должна заниматься управляющая компания. На практике — УК заключает договор с организацией, допущенной к проведению таких работ и имеющей соответствующую лицензию.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

Кроме того, абонентам запрещается пользоваться газовым оборудованием в следующих случаях:

  1. Отсутствие договора о техническом обслуживании;
  2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
  3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам: отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;
  4. Использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией;
  5. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов;
  6. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода отбытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом;
  7. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов;
  8. Наличие неисправности автоматики безопасности;
  9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
  10. Наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту газовое оборудование;
  11. Наличие несанкционированного подключения газового оборудования к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.

Техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год. Своевременное его проведение — залог вашей безопасности!

Вызвать мастера можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37. Или оставить заявку на сайте.

В АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Что еще необходимо знать потребителю

  1. АО «Тулагоргаз» не осуществляет подключение газового оборудования с отводом продуктов сгорания к дымоотводам, выполненным из гофрированного алюминия.
  2. Специалисты АО «Тулагоргаз» осуществляют работы по монтажу/замене газовых проточных водонагревателей. После выполнения монтажа дымоотвода специализированной организацией специалисты АО «Тулагоргаз» производят подключение оборудования при условии надежного и плотного соединения дымоотвода с дымоходом.
  3. Специалисты АО «Тулагоргаз» не производят подключение газового оборудования до устранения нарушений специализированной организацией и предоставления акта на исправность дымоходов и вентканалов при отсутствии в дымоходе стального ограничительного кольца и при несоответствии диаметра дымоотвода данным, указанным в паспорте завода-изготовителя.

Где заказать оцинкованную трубу?

По вопросам изготовления и монтажа стальных дымоотводов жители могут самостоятельно обратиться в специализированные организации Тулы и области.

В АО «Тулагоргаз» можно сделать заявку на вызов замерщика и последующее изготовление стального дымоотвода по телефону 25-36-57.

Примеры распространенных нарушений

№ 1. Сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорта на газовое оборудование.

№ 2. Неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом.

   

№ 3. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода — нержавеющая сталь. Соединение элементов дымоотвода должно быть по ходу движения дымоотводящих газов.

№ 4. Нет вертикального участка и не выдержан горизонтальный участок дымоотвода от газовой колонки, сама гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании. Во время работы газового прибора угарный газ может выйти в помещение.

Нарушение № 5. Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:30
Другие статьи по темам
Место
ТулагоргазТульская область
Прочее
все о газовых колонкахпримеры распространненых нарушений

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полицейские на электрокарах охраняют порядок в историческом центре Тулы
Полицейские на электрокарах охраняют порядок в историческом центре Тулы
На что обратить внимание при выборе офтальмологической клиники?
На что обратить внимание при выборе офтальмологической клиники?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.