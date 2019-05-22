В Тульской области с начала сезона клещи покусали 543 человека

По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора в период с 13 по 19 мая 2019 года по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 231 человек (в том числе детей — 106).

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 543 человека (из них детей — 208). В Роспотребнадзоре отмечают, что это не превышает среднемноголетних значений. Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках, дворовых территориях и в лесополосах, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

За период мониторинга исследовано 361 проба клещей снятых с людей и 66 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 12,4%, анаплазмой — 2,6%.

Проведены акарицидные обработки 467,8 га территории Тульской области, в том числе 249,5 га территория летних оздоровительных учреждений.

Управление напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37−39−56) с 8.30 до 16.00 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−07−06, 37−33−25, 37−30−77.

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