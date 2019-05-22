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В День России для туляков споет Мот
Фото из архива Myslo.

В День России для туляков споет Мот

Концерт состоится на площади Ленина.

Тула масштабно отметит День России. 12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа на территории кремля и площади Ленина:
 
  • с 12.00 — международный фестиваль «Автострада»: выставка ретро-автомобилей, тюнинг, автозвук, байк-клубы, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления.
  • в 19.00 — праздничный концерт, хедлайнер — Мот.
  • в 22.00 — праздничный фейерверк.
Вход свободный.
 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 +2
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