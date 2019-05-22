Фото из архива Myslo.
В День России для туляков споет Мот
Концерт состоится на площади Ленина.
Тула масштабно отметит День России. 12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа на территории кремля и площади Ленина:
- с 12.00 — международный фестиваль «Автострада»: выставка ретро-автомобилей, тюнинг, автозвук, байк-клубы, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления.
- в 19.00 — праздничный концерт, хедлайнер — Мот.
- в 22.00 — праздничный фейерверк.
Вход свободный.
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