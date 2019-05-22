В День России для туляков споет Мот

Фото из архива Myslo.

Тула масштабно отметит День России. 12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа на территории кремля и площади Ленина:

с 12.00 — международный фестиваль «Автострада»: выставка ретро-автомобилей, тюнинг, автозвук, байк-клубы, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления.

в 19.00 — праздничный концерт, хедлайнер — Мот.

в 22.00 — праздничный фейерверк.

Вход свободный.