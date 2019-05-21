В Туле подешевели квартиры в новостройках

По данным экспертов, стоимость квадратного метра у нас составляет 47,8 тыс. руб.

Аналитический центр ЦИАН подвел итоги 12-месячного периода, на протяжении которого в новостройках росли цены. Исследование охватило 44 крупных города с населением более 100 тысяч человек, включая города-миллионники. Эксперты сравнили цены на первичном рынке жилья в мае 2019 г. и мае 2018 г.

Сообщается, что за указанный период средняя цена квадратного метра жилья в новостройках крупных городов РФ выросла на 9%. Главная причина роста цен — повышение активности покупателей. Постепенное увеличение ипотечных ставок (+ 0,8 процентных пунктов за год), грядущие законодательные изменения — всё это подстегивает покупателей быстрее принимать решение о сделке.

В десятку городов-лидеров по росту средней цены вошли Псков (+22%), Саратов (+22%), Ульяновск (+21%), Петрозаводск (+21%), Сочи (+20%), Казань (+20%), Ижевск (+18%), Краснодар (+17%), Уфа (+17%), Красноярск (+16%).

Снижение средней цены жилья за 12 месяцев наблюдается только в пяти городах России, среди которых есть и Тула — на 8%.

По данным ЦИАНа, стоимость квадратного метра у нас составляет 47,8 тыс. руб.

Также в этом рейтинге Ростов-на-Дону, Обнинск, Челябинск и Ставрополь.