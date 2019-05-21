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В Зареченском районе в парке аттракционов ребенок сломал ногу

В Зареченском районе в парке аттракционов ребенок сломал ногу

Историей заинтересовались следователи.

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту травмирования трехлетней девочки в парке аттракционов.

В ходе мониторинга соцсетей выявлена информация, размещенная в одной из групп ВКонтакте. В посте женщина указывает, что 19 мая в одном из парков аттракционов, расположенном в Зареченском районе, при скатывании с горки ее дочь сломала ногу. К публикации приложена видеозапись, а также фотокопия медицинских документов, подтверждающих факт получения травмы.

– Следователи опрашивают потерпевших, сотрудников администрации парка аттракционов, изымают и исследуют документацию, регламентирующую правила оказания услуг, а также правила безопасности детей. Ребенку назначат судебно-медицинскую экспертизу для установления характера, локализации повреждений, а также степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Также в рамках проверки будет осмотрена и приобщена видеозапись по данному факту, проведены иные проверочные мероприятия, – сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:37 0
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