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ДТП со скорой и перевернувшимся внедорожником в Туле попало на видео
Видео предоставлено читателем Myslo

ДТП со скорой и перевернувшимся внедорожником в Туле попало на видео

Скорее всего, запись поможет немного прояснить, кто же виноват в автоаварии.

Запись момента перед столкновением автомобиля скорой медицинской помощи и внедорожника на ул. Кирова в Туле запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры прислал нашему корреспонденту один из читателей Myslo. Скорее всего, запись поможет немного прояснить, кто же виноват в автоаварии, так как на месте оба водителя не считали себя виновными в ДТП.
 

 
Напомним, днем 20 мая на пересечении улиц Кирова и Каракозова в Туле произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи Mercedes Sprinter и внедорожника Nissan X-TRAIL.
 
Водитель служебного авто заявил, что ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной, так как у него в машине был пациент. В свою очередь, водитель внедорожника сказал, что он не слышал звука сирены, и отметил что скорая врезалась в заднюю часть его авто, потому что он уже почти проехал перекресток.
 

Напомним, в результате ДТП серьезно никто не пострадал.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:02 +5
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