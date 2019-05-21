ДТП со скорой и перевернувшимся внедорожником в Туле попало на видео

Видео предоставлено читателем Myslo

Скорее всего, запись поможет немного прояснить, кто же виноват в автоаварии.

Запись момента перед столкновением автомобиля скорой медицинской помощи и внедорожника на ул. Кирова в Туле запечатлела камера видеонаблюдения. Кадры прислал нашему корреспонденту один из читателей Myslo. Скорее всего, запись поможет немного прояснить, кто же виноват в автоаварии, так как на месте оба водителя не считали себя виновными в ДТП.

Напомним, днем 20 мая на пересечении улиц Кирова и Каракозова в Туле произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи Mercedes Sprinter и внедорожника Nissan X-TRAIL.

Водитель служебного авто заявил, что ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной, так как у него в машине был пациент. В свою очередь, водитель внедорожника сказал, что он не слышал звука сирены, и отметил что скорая врезалась в заднюю часть его авто, потому что он уже почти проехал перекресток.

Напомним, в результате ДТП серьезно никто не пострадал.