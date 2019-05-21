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Туристы из Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании прокатились на тульском трамвае
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туристы из Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании прокатились на тульском трамвае

Также иностранцам провели экскурсию по депо «Тулгорэлектротранса».

21 мая туристы из Германии Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании, объединенные общим интересом к городскому электрическому транспорту всего мира, прибыли в Тулу.

Они осмотрели трамвайное депо «Тулгорэлектротранса». Гостям провели экскурсию, показали образцы подвижного состава, в том числе деревянный трамвай 1930 года выпуска. А затем туристы прокатились по Туле в ретро-трамвайчике.

В мае-июне группа посетит также Москву, Коломну, Орел, Курск, Старый Оскол, Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Краснодар, Пятигорск, Владикавказ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:55 +5
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