Туристы из Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании прокатились на тульском трамвае

Фото пресс-службы администрации Тулы.

21 мая туристы из Германии Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании, объединенные общим интересом к городскому электрическому транспорту всего мира, прибыли в Тулу.

Они осмотрели трамвайное депо «Тулгорэлектротранса». Гостям провели экскурсию, показали образцы подвижного состава, в том числе деревянный трамвай 1930 года выпуска. А затем туристы прокатились по Туле в ретро-трамвайчике.

В мае-июне группа посетит также Москву, Коломну, Орел, Курск, Старый Оскол, Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Краснодар, Пятигорск, Владикавказ.