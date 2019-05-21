Туляков приглашают на день массового футбола

25 мая Тульская областная Федерация футбола совместно с Ассоциацией мини-футбола Тульской области проведет большой спортивный праздник.



В этому году организаторы сделали акцент на развитие детского спорта. В соревнованиях примут участие более 500 детей разных возрастов.



Также пройдет турнир среди мужских команд, где примут участие коллективы: «Старая Прага», «Гвардия+", FC ZEBRA, «Луч-2», «Палестра», «Тульский пивзавод», «Стимул», FPG. А еще на этом празднике футбола зрители увидят соревнования среди женских команд!



День массового футбола состоится на МБУ СШ «Арсенал» на Косой Горе (ул. Генерала Горшкова, 15).



Для всех гостей и участников соревнований ждет насыщенная развлекательная программа. Не пропустите большой футбольный праздник!