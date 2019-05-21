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Наталья Фролова и Олеся Иванова покинули волейбольную «Тулицу»
Фото из архива Myslo.

Наталья Фролова и Олеся Иванова покинули волейбольную «Тулицу»

В следующем сезоне спортсменки будут выступать за новые команды.

Доигровщица Олеся Иванова покинула волейбольный клуб «Тулица». Пресс-служба клуба благодарит спортсменку за сезон:

– Олеся — талантливая молодая волейболистка, прошедшая школу подготовки в подмосковном «Заречье-Одинцово». За сезон, проведенный в «Тулице», благодаря трудолюбию и целеустремленности Олеся выросла в высококлассного игрока. Всегда настроенная на позитив, она придавала сил и энергии партнерам по команде и радовала болельщиков. «Тулица» выражает Олесе огромную благодарность и желает успешной спортивной карьеры.

Волейболистка тепло попрощалась с командой:
 
– Воспоминания от сезона только положительные. История нашей команды в этом году останется в памяти, а селфи с горы в Алуште — навсегда в памяти телефона. Огромное спасибо тренерам, руководству, болельщикам и девчонкам за всю атмосферу, за опыт и за дружбу. Когда меня спросят, как было в «Тулице», я отвечу, что круто!
 
Также «Тулицу» покинула доигровщица Наталья Фролова.
 
– Наташа! Ты стала родной для «Тулицы» и тульских болельщиков! В каждой игре выкладывалась на 100%, а на тренировках всегда была образцом трудолюбия и профессионализма. Всем нам очень грустно расставаться с тобой, но это спортивная жизнь. Уверены, что карьера игрока, игрока высокого уровня продлится еще долго. Ты навсегда в истории тульского волейбола, а частичка «Тулицы», надеемся, навсегда в твоем сердце. Счастья, удачи, спортивных побед! — пишет пресс-служба клуба.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:33 +2
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