Наталья Фролова и Олеся Иванова покинули волейбольную «Тулицу»

Фото из архива Myslo.

Доигровщица Олеся Иванова покинула волейбольный клуб «Тулица». Пресс-служба клуба благодарит спортсменку за сезон:

– Олеся — талантливая молодая волейболистка, прошедшая школу подготовки в подмосковном «Заречье-Одинцово». За сезон, проведенный в «Тулице», благодаря трудолюбию и целеустремленности Олеся выросла в высококлассного игрока. Всегда настроенная на позитив, она придавала сил и энергии партнерам по команде и радовала болельщиков. «Тулица» выражает Олесе огромную благодарность и желает успешной спортивной карьеры.

Волейболистка тепло попрощалась с командой:

– Воспоминания от сезона только положительные. История нашей команды в этом году останется в памяти, а селфи с горы в Алуште — навсегда в памяти телефона. Огромное спасибо тренерам, руководству, болельщикам и девчонкам за всю атмосферу, за опыт и за дружбу. Когда меня спросят, как было в «Тулице», я отвечу, что круто!

Также «Тулицу» покинула доигровщица Наталья Фролова.

– Наташа! Ты стала родной для «Тулицы» и тульских болельщиков! В каждой игре выкладывалась на 100%, а на тренировках всегда была образцом трудолюбия и профессионализма. Всем нам очень грустно расставаться с тобой, но это спортивная жизнь. Уверены, что карьера игрока, игрока высокого уровня продлится еще долго. Ты навсегда в истории тульского волейбола, а частичка «Тулицы», надеемся, навсегда в твоем сердце. Счастья, удачи, спортивных побед! — пишет пресс-служба клуба.