Купальный сезон откроется в Туле 1 июня
Об этом сообщает муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».
В соответствии с постановлением администрации Тулы, купальный сезон в этом году продлится с 1 июня 31 августа. Определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках. Летом для купания будут открыты:
в Зареченском округе:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
в Привокзальном округе:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
в Пролетарском округе:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое),
в Советском округе:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,
в Центральном округе:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1,
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2,
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
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