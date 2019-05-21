Купальный сезон откроется в Туле 1 июня

В соответствии с постановлением администрации Тулы, купальный сезон в этом году продлится с 1 июня 31 августа. Определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках. Летом для купания будут открыты:

в Зареченском округе:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

в Привокзальном округе:

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

в Пролетарском округе:

зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое),

в Советском округе:

средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

в Центральном округе: