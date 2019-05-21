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Купальный сезон откроется в Туле 1 июня

Купальный сезон откроется в Туле 1 июня

Об этом сообщает муниципальное учреждение «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

В соответствии с постановлением администрации Тулы, купальный сезон в этом году продлится с 1 июня 31 августа. Определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках. Летом для купания будут открыты:

в Зареченском округе:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

в Привокзальном округе:

  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

в Пролетарском округе:

  • зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое),

в Советском округе:

  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

в Центральном округе:

  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1,
  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2,
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +2
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