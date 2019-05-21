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В тульском Управлении ФСИН России состоится прямая линия

В тульском Управлении ФСИН России состоится прямая линия

Все желающие смогут получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

В среду, 22 мая, в УФСИН России по Тульской области состоится прямая линия руководства Управления и представителей Общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии.

Граждане смогут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию пенитенциарного ведомства. В работе прямой линии вместе с руководством УФСИН примут участие председатель Общественного совета УФСИН России по Тульской области Алексей Устименко, члены Общественной наблюдательной комиссии Тульской области.

Будут рассмотрены различные вопросы, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях региона.

Звонки принимаются с 15.00 до 16.00 по телефону: 32-98-22.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 0
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