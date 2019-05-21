Тульский КБП оказался в «чёрном списке» американского Госдепа

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Также санкции введены в отношении столичного машиностроительного завода и военного учебного центра.

Госдепартамент США ввел санкции в отношении тульского Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, московского машиностроительного завода «Авангард» и военного учебного центра из Гатчины за нарушение законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в Иране, КНДР и Сирии. Об этом пишет «РБК».

Также в санкционном списке – юридические лица, зарегистрированные на территории Китая и Сирии. Американские ведомства и предприятия не смогут вступать в какие-либо коммерческие, научные и иные отношения с компаниями из «чёрного списка». Срок действия ограничений – два года с возможностью продления.

Тульское КБП разрабатывает средства противовоздушной обороны – зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», а на столичном заводе «Авангард» производятся ракеты для зенитных ракетных систем С-300 и С-400.