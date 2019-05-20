В щекинской пекарне Роспотребнадзор забраковал более 600 кг продукции

Поводом для внеплановой проверки стала жалоба, поступившая от покупателя.

В региональное управление Роспотребнадзора поступила жалоба на неудовлетворительное качество хлебобулочной продукции, выпускаемой в пекарне «У Ивлиева», расположенной в Щекино. Сотрудниками ведомства была проведена внеплановая проверка с получением проб для лабораторного исследования.

Выяснилось, что на предприятии не соблюдаются технические регламенты: на пищевое сырье отсутствует сопроводительная документация, отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием даты изготовления и срока годности продукции.

По результатам проверки в отношении руководителя пекарни возбуждено административное дело, выдано предписание о приостановлении реализации продукции общим весом 645 кг, а также предписание об устранении нарушений.