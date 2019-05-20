В Кимовске победители легкоатлетического забега получили велосипеды
В соревнованиях приняли участие все городские и районные школы.
18 мая в Кимовске на территории МУ «Стадион» состоялось девятнадцатое по счету первенство среди учащихся общеобразовательных организаций Кимовского района по легкой атлетике на призы генерал-майора
Перед началом соревнований прошел парад участников, который возглавляла МКОУ СОШ № 5 на правах победителей прошлого турнира. Парад участников приветствовал генерал-майор
Чести поднятия Государственного флага РФ под гимн РФ удостоились Полина Моторина и Алексей Атюнин (МКОУ СОШ № 5).
Соревнования проводились в старшей возрастной группе в следующих дисциплинах: бег на 100 м, 400 м, 800 м, толкание ядра. В средней возрастной группе — бег на 60 м, 200 м, прыжки в длину с разбега.
Победители в личном зачете были награждены медалями, грамотами, денежными призами и велосипедами. Призеры — медалями, грамотами, денежными призами.
В командном и общекомандном зачетах победители получили грамоты и переходящие кубки.
В личном первенстве старшей возрастной группы учащиеся показали следующие результаты:
Бег на 100 метров среди девочек:
- Моторина Полина (МКОУ СОШ № 5).
- Феклисова Александра (МКОУ СОШ № 1).
- Панихина Кристина (МКОУ СОШ № 4).
Бег на 100 метров среди юношей:
- Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5).
- Келлер Артем (МКОУ СОШ № 5).
- Магомедов Джамал (МКОУ СОШ № 5).
Бег на 400 метров среди девочек:
- Злобина Алина (МКОУ СОШ № 5).
- Сорокина Полина (МКОУ СОШ № 1).
- Синицына Анастасия (Епифанская СОШ).
Бег на 400 метров среди юношей:
- Полухин Максим (МКОУ СОШ № 5).
- Колабин Даниил (МКОУ СОШ № 7).
- Чирков Данил (Гимназия № 6).
Бег на 800 метров среди девушек:
- Кулиева Татьяна (МКОУ СОШ № 5).
- Крючкова Татьяна (Епифанская СОШ).
- Ахмедова Сабина (МКОУ СОШ № 5).
Бег на 800 метров среди юношей:
- Захаров Степан (Епифанская СОШ).
- Казаков Алексей (МКОУ СОШ № 7).
- Тушин Илья (МКОУ СОШ № 2).
Толкание ядра среди девушек:
- Клюева Наталья (МКОУ СОШ № 3).
- Аристархова Юлия (МКОУ СОШ № 2).
- Жукова Марина (МКОУ СОШ № 2).
Толкание ядра среди юношей:
- Назаров Алексей (Гимназия № 6).
- Шаханов Егор (МКОУ СОШ № 4).
- Кабанов Матвей (МКОУ СОШ № 5).
В личном первенстве средней возрастной группы достигнуты следующие результаты:
Бег на 60 метров среди девушек:
- Панова Варвара (МКОУ СОШ № 5).
- Степанова Елена (МКОУ СОШ № 5).
- Кузьмина Алина (МКОУ СОШ № 4).
Бег на 60 метров среди юношей:
- Бобриков Иван (МКОУ СОШ № 5).
- Загорский Кирилл (МКОУ СОШ № 7).
- Мичурин Дмитрий (МКОУ СОШ № 7).
Бег на 200 метров среди девушек:
- Ларшина Виктория (МКОУ СОШ № 1).
- Косоусова Дарья (МКОУ СОШ № 5).
- Матюнина Диана (МКОУ СОШ № 3).
Бег на 200 метров среди юношей:
- Попов Александр (МКОУ СОШ № 7).
- Скотников Илья (МКОУ СОШ № 7).
- Толстых Иван (МКОУ СОШ № 2).
Прыжки в длину среди девушек:
- Анисимова Анастасия (МКОУ СОШ № 5).
- Борискина Валерия (МКОУ СОШ № 7).
- Самохина Ксения (Гимназия № 6).
Прыжки в длину среди юношей:
- Бучкин Тимур (МКОУ СОШ № 7).
- Савосин Иван (Вишневская СОШ).
- Чернышов Максим (Гимназия № 6).
Командное первенство в старшей возрастной группе:
- МКОУ СОШ № 5.
- МКОУ СОШ № 7.
- Епифанская СОШ.
Командное первенство в средней возрастной группе:
- МКОУ СОШ № 5.
- МКОУ СОШ № 7.
- МКОУ СОШ № 1.
Общекомандное первенство среди сельских школ:
- Дудкинская школа.
- Казановская школа.
- Львовская школа.
Общекомандное первенство среди городских школ:
- МКОУ СОШ № 5.
- МКОУ СОШ № 7.
- Епифанская СОШ.