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В Кимовске победители легкоатлетического забега получили велосипеды
Фото муниципального учреждения «Стадион» город Кимовск.

В Кимовске победители легкоатлетического забега получили велосипеды

В соревнованиях приняли участие все городские и районные школы.

18 мая в Кимовске на территории МУ «Стадион» состоялось девятнадцатое по счету первенство среди учащихся общеобразовательных организаций Кимовского района по легкой атлетике на призы генерал-майора Лебедева В. П. В соревнованиях приняли учащиеся всех школ города и района.

Перед началом соревнований прошел парад участников, который возглавляла МКОУ СОШ № 5 на правах победителей прошлого турнира. Парад участников приветствовал генерал-майор Лебедев В. В., который дал наставление участникам соревнований и пожелал удачи в достижении высоких спортивных результатов.

Чести поднятия Государственного флага РФ под гимн РФ удостоились Полина Моторина и Алексей Атюнин (МКОУ СОШ № 5).

Соревнования проводились в старшей возрастной группе в следующих дисциплинах: бег на 100 м, 400 м, 800 м, толкание ядра. В средней возрастной группе — бег на 60 м, 200 м, прыжки в длину с разбега.

Победители в личном зачете были награждены медалями, грамотами, денежными призами и велосипедами. Призеры — медалями, грамотами, денежными призами.

В командном и общекомандном зачетах победители получили грамоты и переходящие кубки.

результаты

В личном первенстве старшей возрастной группы учащиеся показали следующие результаты:

Бег на 100 метров среди девочек:

  1. Моторина Полина (МКОУ СОШ № 5).
  2. Феклисова Александра (МКОУ СОШ № 1).
  3. Панихина Кристина (МКОУ СОШ № 4).

Бег на 100 метров среди юношей:

  1. Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5).
  2. Келлер Артем (МКОУ СОШ № 5).
  3. Магомедов Джамал (МКОУ СОШ № 5).

Бег на 400 метров среди девочек:

  1. Злобина Алина (МКОУ СОШ № 5).
  2. Сорокина Полина (МКОУ СОШ № 1).
  3. Синицына Анастасия (Епифанская СОШ).

Бег на 400 метров среди юношей:

  1. Полухин Максим (МКОУ СОШ № 5).
  2. Колабин Даниил (МКОУ СОШ № 7).
  3. Чирков Данил (Гимназия № 6).

Бег на 800 метров среди девушек:

  1. Кулиева Татьяна (МКОУ СОШ № 5).
  2. Крючкова Татьяна (Епифанская СОШ).
  3. Ахмедова Сабина (МКОУ СОШ № 5).

Бег на 800 метров среди юношей:

  1. Захаров Степан (Епифанская СОШ).
  2. Казаков Алексей (МКОУ СОШ № 7).
  3. Тушин Илья (МКОУ СОШ № 2).

Толкание ядра среди девушек:

  1. Клюева Наталья (МКОУ СОШ № 3).
  2. Аристархова Юлия (МКОУ СОШ № 2).
  3. Жукова Марина (МКОУ СОШ № 2).

Толкание ядра среди юношей:

  1. Назаров Алексей (Гимназия № 6).
  2. Шаханов Егор (МКОУ СОШ № 4).
  3. Кабанов Матвей (МКОУ СОШ № 5).

В личном первенстве средней возрастной группы достигнуты следующие результаты:

Бег на 60 метров среди девушек:

  1. Панова Варвара (МКОУ СОШ № 5).
  2. Степанова Елена (МКОУ СОШ № 5).
  3. Кузьмина Алина (МКОУ СОШ № 4).

Бег на 60 метров среди юношей:

  1. Бобриков Иван (МКОУ СОШ № 5).
  2. Загорский Кирилл (МКОУ СОШ № 7).
  3. Мичурин Дмитрий (МКОУ СОШ № 7).

Бег на 200 метров среди девушек:

  1. Ларшина Виктория (МКОУ СОШ № 1).
  2. Косоусова Дарья (МКОУ СОШ № 5).
  3. Матюнина Диана (МКОУ СОШ № 3).

Бег на 200 метров среди юношей:

  1. Попов Александр (МКОУ СОШ № 7).
  2. Скотников Илья (МКОУ СОШ № 7).
  3. Толстых Иван (МКОУ СОШ № 2).

Прыжки в длину среди девушек:

  1. Анисимова Анастасия (МКОУ СОШ № 5).
  2. Борискина Валерия (МКОУ СОШ № 7).
  3. Самохина Ксения (Гимназия № 6).

Прыжки в длину среди юношей:

  1. Бучкин Тимур (МКОУ СОШ № 7).
  2. Савосин Иван (Вишневская СОШ).
  3. Чернышов Максим (Гимназия № 6).

Командное первенство в старшей возрастной группе:

  1. МКОУ СОШ № 5.
  2. МКОУ СОШ № 7.
  3. Епифанская СОШ.

Командное первенство в средней возрастной группе:

  1. МКОУ СОШ № 5.
  2. МКОУ СОШ № 7.
  3. МКОУ СОШ № 1.

Общекомандное первенство среди сельских школ:

  1. Дудкинская школа.
  2. Казановская школа.
  3. Львовская школа.

Общекомандное первенство среди городских школ:

  1. МКОУ СОШ № 5.
  2. МКОУ СОШ № 7.
  3. Епифанская СОШ.
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