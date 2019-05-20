В Кимовске победители легкоатлетического забега получили велосипеды

Фото муниципального учреждения «Стадион» город Кимовск.

В соревнованиях приняли участие все городские и районные школы.

18 мая в Кимовске на территории МУ «Стадион» состоялось девятнадцатое по счету первенство среди учащихся общеобразовательных организаций Кимовского района по легкой атлетике на призы генерал-майора Лебедева В. П. В соревнованиях приняли учащиеся всех школ города и района.

Перед началом соревнований прошел парад участников, который возглавляла МКОУ СОШ № 5 на правах победителей прошлого турнира. Парад участников приветствовал генерал-майор Лебедев В. В. , который дал наставление участникам соревнований и пожелал удачи в достижении высоких спортивных результатов.

Чести поднятия Государственного флага РФ под гимн РФ удостоились Полина Моторина и Алексей Атюнин (МКОУ СОШ № 5).

Соревнования проводились в старшей возрастной группе в следующих дисциплинах: бег на 100 м, 400 м, 800 м, толкание ядра. В средней возрастной группе — бег на 60 м, 200 м, прыжки в длину с разбега.

Победители в личном зачете были награждены медалями, грамотами, денежными призами и велосипедами. Призеры — медалями, грамотами, денежными призами.

В командном и общекомандном зачетах победители получили грамоты и переходящие кубки.

результаты

В личном первенстве старшей возрастной группы учащиеся показали следующие результаты:

Бег на 100 метров среди девочек:

Моторина Полина (МКОУ СОШ № 5). Феклисова Александра (МКОУ СОШ № 1). Панихина Кристина (МКОУ СОШ № 4).

Бег на 100 метров среди юношей:

Атюнин Алексей (МКОУ СОШ № 5). Келлер Артем (МКОУ СОШ № 5). Магомедов Джамал (МКОУ СОШ № 5).

Бег на 400 метров среди девочек:

Злобина Алина (МКОУ СОШ № 5). Сорокина Полина (МКОУ СОШ № 1). Синицына Анастасия (Епифанская СОШ).

Бег на 400 метров среди юношей:

Полухин Максим (МКОУ СОШ № 5). Колабин Даниил (МКОУ СОШ № 7). Чирков Данил (Гимназия № 6).

Бег на 800 метров среди девушек:

Кулиева Татьяна (МКОУ СОШ № 5). Крючкова Татьяна (Епифанская СОШ). Ахмедова Сабина (МКОУ СОШ № 5).

Бег на 800 метров среди юношей:

Захаров Степан (Епифанская СОШ). Казаков Алексей (МКОУ СОШ № 7). Тушин Илья (МКОУ СОШ № 2).

Толкание ядра среди девушек:

Клюева Наталья (МКОУ СОШ № 3). Аристархова Юлия (МКОУ СОШ № 2). Жукова Марина (МКОУ СОШ № 2).

Толкание ядра среди юношей:

Назаров Алексей (Гимназия № 6). Шаханов Егор (МКОУ СОШ № 4). Кабанов Матвей (МКОУ СОШ № 5).

В личном первенстве средней возрастной группы достигнуты следующие результаты:

Бег на 60 метров среди девушек:

Панова Варвара (МКОУ СОШ № 5). Степанова Елена (МКОУ СОШ № 5). Кузьмина Алина (МКОУ СОШ № 4).

Бег на 60 метров среди юношей:

Бобриков Иван (МКОУ СОШ № 5). Загорский Кирилл (МКОУ СОШ № 7). Мичурин Дмитрий (МКОУ СОШ № 7).

Бег на 200 метров среди девушек:

Ларшина Виктория (МКОУ СОШ № 1). Косоусова Дарья (МКОУ СОШ № 5). Матюнина Диана (МКОУ СОШ № 3).

Бег на 200 метров среди юношей:

Попов Александр (МКОУ СОШ № 7). Скотников Илья (МКОУ СОШ № 7). Толстых Иван (МКОУ СОШ № 2).

Прыжки в длину среди девушек:

Анисимова Анастасия (МКОУ СОШ № 5). Борискина Валерия (МКОУ СОШ № 7). Самохина Ксения (Гимназия № 6).

Прыжки в длину среди юношей:

Бучкин Тимур (МКОУ СОШ № 7). Савосин Иван (Вишневская СОШ). Чернышов Максим (Гимназия № 6).

Командное первенство в старшей возрастной группе:

МКОУ СОШ № 5. МКОУ СОШ № 7. Епифанская СОШ.

Командное первенство в средней возрастной группе:

МКОУ СОШ № 5. МКОУ СОШ № 7. МКОУ СОШ № 1.

Общекомандное первенство среди сельских школ:

Дудкинская школа. Казановская школа. Львовская школа.

Общекомандное первенство среди городских школ: