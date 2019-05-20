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В Суворове психически нездоровый пенсионер угрожал медикам ножом

В Суворове психически нездоровый пенсионер угрожал медикам ножом

Пожилого мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение от оперативного дежурного, что в Суворовской районной больнице неизвестный мужчина угрожает ножом медперсоналу. Экипаж группы задержания незамедлительно отправился на место.

Около больницы к росгвардейцам обратилась женщина, которая сообщила, что подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Уточнив его приметы, сотрудники выдвинулись на розыск и вскоре обнаружили подходящего под ориентировку гражданина возле одного из районных супермаркетов. При себе у него был нож.

Задержанного 62-летнего местного жителя передали следственно-оперативной группе. В ходе проверки установлено, что он с 1993 года находится на учете у психиатра.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +7
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Тульская областьСуворов

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