В Суворове психически нездоровый пенсионер угрожал медикам ножом

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение от оперативного дежурного, что в Суворовской районной больнице неизвестный мужчина угрожает ножом медперсоналу. Экипаж группы задержания незамедлительно отправился на место.

Около больницы к росгвардейцам обратилась женщина, которая сообщила, что подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Уточнив его приметы, сотрудники выдвинулись на розыск и вскоре обнаружили подходящего под ориентировку гражданина возле одного из районных супермаркетов. При себе у него был нож.

Задержанного 62-летнего местного жителя передали следственно-оперативной группе. В ходе проверки установлено, что он с 1993 года находится на учете у психиатра.