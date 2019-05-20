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В Узловой на улице нашли полусгнивший труп женщины

В Узловой на улице нашли полусгнивший труп женщины

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Как стало известно Myslo, накануне днём, возле нежилого здания на улице Братьев Лапшиных в Узловой был найден частично скелетированный труп женщины с гнилостными изменениями.

По предварительной информации, погибшей около 60 лет, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, сотрудники территориального отдела проводят доследственную проверку и устанавливают личность женщины.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:06 +1
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Место
Тульская областьУзловая

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