В Узловой на улице нашли полусгнивший труп женщины

Как стало известно Myslo, накануне днём, возле нежилого здания на улице Братьев Лапшиных в Узловой был найден частично скелетированный труп женщины с гнилостными изменениями.

По предварительной информации, погибшей около 60 лет, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, сотрудники территориального отдела проводят доследственную проверку и устанавливают личность женщины.