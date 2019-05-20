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«Дикая Мята» объявила ночную программу
Фото из архива Myslo.

«Дикая Мята» объявила ночную программу

«Баста», «Дельфин», Борис Гребенщиков, Sister Bliss, Cut’N’Bass и другие выступят на концерте.

С 28 по 30 июня при поддержке правительства Тульской области в пятый раз на территории региона и в двенадцатый раз в истории пройдет фестиваль мировой музыки «Дикая Мята».

Организаторы раскрыли подробности ночной программы: она начнется на сцене TITANA в 23.00 и продлится до трех часов ночи 28 и 29 июня.

Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене «Дикой Мяты» станет Faithless DJ Set — выступление Sister Bliss, основательницы Faithless, со специальной программой. Также в эту ночь на сцену TITANA поднимется KIRARA — одна из самых популярных корейских диджеев. Это будет ее первое выступление в России.

Закроет первую ночь фестиваля группа Cut’N’Bass — одни из самых ярких представителей андеграунд-сцены Тель-Авива.

29 июня электронный блок впечатляет не меньше: на сцене TITANA выступит Дельфин со специальным фестивальным сетом (это будет его дебют на «Дикой Мяте»), голландцы EUT, одна из лучших русских электронных групп OLIGARKH и молодая звезда с норвежскими корнями Эрика Лундмоен, которая, выпустив на днях свой первый альбом, сразу вошла в тройку самых востребованных артистов российского iTunes.

Ночная программа будет состоять не только из электроники: в ночь с 28 на 29 июня на сцене SIRENA поздним вечером выступят легендарные шотландские рокеры Primal Scream. Также этой ночью «Баста» представит на «Дикой Мяте» уникальную живую программу, а в полночь Zventa Sventana исполнит песни из нового альбома «Мужа дома нету».

На сцене Willy Boys Club после 23.00 прозвучит отборный блюз-рок от уроженца Техаса Джеймса Лега, а группа «Тинтал» представит новый альбом «Дикий Танец». Также в эту ночь состоится первое российское выступление испанского мультиинструменталиста Vurro.

29 июня ночью на сцене SIRENA выступит легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», а также Нейромонах Феофан с «древнерусским драм-н-бэйсом».

На сцене Willy Boys Club выступят «оппозиционеры» современной музыкальной сцены Shortparis и французские романтики The Blind Suns. Там же после часа ночи группа «Тараканы!» даст оглушительное ночное шоу — после акустического выступления 2017 года поклонники фестиваля требовали полноценный «тяжелый» сет, и в этом году организаторы исполнят просьбу зрителей.

Всего на фестивале выступят 100 артистов.

 

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Сюжет: "Дикая мята-2019"
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