В Туле на Красноармейском проспекте умер мужчина

Фото предоставлено очевидцем.

Предполагается, что причиной трагедии стали возрастные проблемы со здоровьем.

Днем 20 мая в районе пересечения улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта в Туле скончался 65-летний мужчина.

По словам очевидцев, он шел по улице, неожиданно упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую, но прибывшим на место медикам оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.

Предполагается, что причиной трагедии стали возрастные проблемы со здоровьем.