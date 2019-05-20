Фото предоставлено очевидцем.
В Туле на Красноармейском проспекте умер мужчина
Предполагается, что причиной трагедии стали возрастные проблемы со здоровьем.
Днем 20 мая в районе пересечения улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта в Туле скончался 65-летний мужчина.
По словам очевидцев, он шел по улице, неожиданно упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую, но прибывшим на место медикам оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.
Предполагается, что причиной трагедии стали возрастные проблемы со здоровьем.
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