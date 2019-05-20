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В Туле на Красноармейском проспекте умер мужчина
Фото предоставлено очевидцем.

В Туле на Красноармейском проспекте умер мужчина

Предполагается, что причиной трагедии стали возрастные проблемы со здоровьем.

Днем 20 мая в районе пересечения улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта в Туле скончался 65-летний мужчина.
 
По словам очевидцев, он шел по улице, неожиданно упал и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую, но прибывшим на место медикам оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.
 

Предполагается, что причиной трагедии стали возрастные проблемы со здоровьем.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:01 +3
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