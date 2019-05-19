Туляков ожидают летнее тепло и дожди

Фото из архива Myslo.

А к следующей пятнице в регионе похолодает.

Синоптики рассказали о погоде в Туле на ближайшую неделю. В понедельник в регионе будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +21°С.

Со вторника в Тульскую область придут дожди, правда кратковременные. Несмотря на осадки, на улице будет по-летнему тепло — до 25°C. Лишь по ночам температура воздуха будет колебаться от +7 до +12°С.

С пятницы туляков ждет похолодание. 24 мая ожидается до +19°С, 25 мая — +15°С.