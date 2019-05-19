Фото из архива Myslo.
Туляков ожидают летнее тепло и дожди
А к следующей пятнице в регионе похолодает.
Синоптики рассказали о погоде в Туле на ближайшую неделю. В понедельник в регионе будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +21°С.
Со вторника в Тульскую область придут дожди, правда кратковременные. Несмотря на осадки, на улице будет по-летнему тепло — до 25°C. Лишь по ночам температура воздуха будет колебаться от +7 до +12°С.
С пятницы туляков ждет похолодание. 24 мая ожидается до +19°С, 25 мая — +15°С.
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