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Туляков ожидают летнее тепло и дожди
Фото из архива Myslo.

Туляков ожидают летнее тепло и дожди

А к следующей пятнице в регионе похолодает.

Синоптики рассказали о погоде в Туле на ближайшую неделю. В понедельник в регионе будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +21°С.

Со вторника в Тульскую область придут дожди, правда кратковременные. Несмотря на осадки, на улице будет по-летнему тепло — до 25°C. Лишь по ночам температура воздуха будет колебаться от +7 до +12°С.

С пятницы туляков ждет похолодание. 24 мая ожидается до +19°С, 25 мая — +15°С.

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