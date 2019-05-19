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В Тулу съехались «постовики»
Фото автора и Михаила Алёхина.

В Тулу съехались «постовики»

19 мая на площади Победы прошел конвент активистов движения Пост № 1 «Растим патриотов России!»

Сегодня, 19 мая, на площади Победы в рамках празднования 47-й годовщины почетного караула у Вечного огня прошел конвент активистов движения Пост № 1 «Растим патриотов России!».

Помимо непосредственных участников — тульских и иногородних «постовиков» — на мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители городской администрации, сотрудники образовательных учреждений. Весомую часть зрителей составляли родители и знакомые ребят и девчонок, прошедших сегодня строем у монумента защитникам города-героя — они активно вели фото- и киносъёмку с помощью всевозможных гаджетов.

- Пост № 1 есть практически в каждом областном городе, — рассказал корреспондентам Myslo педагог-организатор МБУ ДО «Центр детско — юношеского туризма и патриотического воспитания» Владимир Кулаков. — Где-то — на постоянной основе, где-то дети несут почётную вахту только по наиболее значимым датам, например, 9 мая, 22 июня и 23 февраля.

Сегодняшнее мероприятие сделано для того, чтобы ребята из разных городов, разных учебных заведений обменялись опытом, посмотрели друг на друга, познакомились. Приехали гости из Курска, Калуги, Санкт-Петербурга, Рязани, а также Новомосковска и Узловой. Тулу представляют семь школ, которые по многим критериям признаны лучшими в вопросах патриотического воспитания за 2018−2019 учебный год.

Пожалуй, самой трогательной частью мероприятия стало возложение гирлянды и цветов к Вечному огню юными «постовиками» и ветеранами. А потом участники праздника продемонстрировали собравшимся навыки владения стрелковым и холодным оружием, приемы рукопашного боя, а также хороший уровень физической подготовки. Затем прошел конкурс по соблюдению ритуала заступления на «Пост № 1».

Участники областного Парада Победы получили из рук ветеранов удостоверения и значки «За участие в Параде Победы», а «постовики» 1972−1990 гг. — почетные знаки «Пост № 1».

Конвент завершился экскурсией по территории Тульского кремля.

 

Почетный Караул на площади Победы учащиеся образовательных организаций Тулы несут круглогодично с 8 мая 2015 года, кроме летних каникул, по графику.

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Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 20:22 +2
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