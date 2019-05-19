Тульские велогонщики выступают в Минске

Фото: instagram.com/marathontulateam.

В нашей копилке уже есть медали!

Велогонщики тульской команды Marathon-Tula выступают на престижных международных соревнованиях — Гран-при Минска. В первый день турнира Александр Дубченко, Даниил Комков и Алексей Носов выиграли командный спринт.

В квалификации они стали первыми с результатом 44,819, а в финале — лучшими с результатом 44,875. На третьем месте в финале Михаил Дмитриев, Павел Ростов и Дмитрий Нестеров (45,252). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также Павел Ростов стал вторым в спринте, третье место занял Алексей Носов, Александр Дубченко — пятый, Даниил Комков — 9-й.

В кейрине Александр Дубченко стал победителем, а Павел Ростов завоевал серебро.

Диана Климова и Мария Аверина стали вторыми в мэдисоне, Артур Ершов и Максим Пискунов показали четвертый результат.