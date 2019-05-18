Еще на одного водителя маршрутки, нарушившего ПДД в центре Тулы, составлен протокол: видео

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя маршрутного микроавтобуса, нарушившего Правила дорожного движения на перекрёстке улицы Советской и пр.Ленина в Туле.

Накануне в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как микроавтобус 30-го маршрута, вопреки требованиям ПДД, совершает поворот налево из правой полосы, предназначенной только для поворота направо.

Момент нарушения зафиксировал видеорегистратор.

В ГИБДД провели мероприятия, в результате которых транспортное средство и водитель были установлены. На 40-летнего мужчину, управлявшего автомобилем «Форд Транзит», составлен административный протокол по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».

Отметим, что руководство УМВД России по Тульской области уделяет особое внимание работе полиции по выявлению и пресечению нарушений, совершаемых водителями микроавтобусов и такси при перевозке пассажиров.

Напомним, аналогичное нарушение было зафиксировано было 15 мая двое туляков пожаловались в ГИБДД на водителей маршруток. В первом случае житель Тулы стал очевидцем того, как водитель микроавтобуса «Ситроен», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту № 34, повернул налево вопреки требованиям дорожных знаков. Мужчина зафиксировал нарушение на видеорегистратор и сообщил об этом в Госавтоинспекцию.

Полученная запись позволила полицейским установить транспортное средство. На 42-летнего водителя микроавтобуса составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.

Если стали очевидцем нарушения ПДД, сообщайте по телефонам ГИБДД (4872) 32−45−02, 32−45−00, 32−45−10.