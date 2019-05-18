новости
новости
Регистрация
Еще на одного водителя маршрутки, нарушившего ПДД в центре Тулы, составлен протокол: видео

Еще на одного водителя маршрутки, нарушившего ПДД в центре Тулы, составлен протокол: видео

Момент нарушения зафиксировал видеорегистратор.

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя маршрутного микроавтобуса, нарушившего Правила дорожного движения на перекрёстке улицы Советской и пр.Ленина в Туле.

Накануне в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как микроавтобус 30-го маршрута, вопреки требованиям ПДД, совершает поворот налево из правой полосы, предназначенной только для поворота направо.

Момент нарушения зафиксировал видеорегистратор.

В ГИБДД провели мероприятия, в результате которых транспортное средство и водитель были установлены. На 40-летнего мужчину, управлявшего автомобилем «Форд Транзит», составлен административный протокол по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги». 

Отметим, что руководство УМВД России по Тульской области уделяет особое внимание работе полиции по выявлению и пресечению нарушений, совершаемых водителями микроавтобусов и такси при перевозке пассажиров. 

Напомним, аналогичное нарушение было зафиксировано было 15 мая двое туляков пожаловались в ГИБДД на водителей маршруток. В первом случае житель Тулы стал очевидцем того, как водитель микроавтобуса «Ситроен», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту № 34, повернул налево вопреки требованиям дорожных знаков. Мужчина зафиксировал нарушение на видеорегистратор и сообщил об этом в Госавтоинспекцию.

Полученная запись позволила полицейским установить транспортное средство. На 42-летнего водителя микроавтобуса составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.

Если стали очевидцем нарушения ПДД, сообщайте по телефонам ГИБДД (4872) 32−45−02, 32−45−00, 32−45−10.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:03 +7
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДДводитель маршрутки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2019 году в Тульской области восстановят 116 гектаров леса
В 2019 году в Тульской области восстановят 116 гектаров леса
В банкомат в Ефремове случайно загрузили не те купюры, и два жителя смогли украсть 284 000 рублей
В банкомат в Ефремове случайно загрузили не те купюры, и два жителя смогли украсть 284 000 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.