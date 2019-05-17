В Туле задержали «закладчицу» с крупной партией героина

В Туле 44-летняя женщина подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, жительница областной столицы забирала крупную партию героина, расфасовывала его и сбывала через тайники-«закладки».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области ранее задерживали её при покушении на сбыт героина, а позднее обнаружили и изъяли у неё по месту жительства смесь, предположительно содержащую наркотик.

Эксперты-криминалисты подтвердили, что женщина хранила дома наркотическую смесь массой 316 граммов, и планировала сбывать её мелкими партиями. Женщина арестована, полицейские выясняют все детали её противоправной деятельности.