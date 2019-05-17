Туляки в соцсетях сообщили об убийстве лихача-нарушителя: фото 18+

Фото: vk.com/avtotula_71

Они посчитали, что с молодым человеком жестоко расправились за злостные нарушения ПДД.

В одном из тульских интернет-сообществ появилась информация о том, что 25-летний лихач на «Мерседесе», выкладывавший в «Инстаграме» видеозаписи своих многочисленных нарушений ПДД, был найден мёртвым в подвале одного из домов по улице Щегловская Засека.

По словам автора поста, нарушитель ПДД был обнаружен лежащим в собственных фекалиях с признаками изнасилования. Как сообщил Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, эта информация не соответствует действительности:

Андрей Ярцев – На трупе, который был обнаружен 11 мая в подвале дома № 30-А по ул. Щегловская Засека, отсутствуют признаки насильственной смерти. Он до сих пор не опознан. Сотрудники УМВД России по г. Туле просят всех, кто располагает сведениями о личности человека на фото, сообщить в дежурную часть по телефонам: 32-49-00 и 32-49-02.

Тульские полицейские просят жителей региона воздержаться от распространения недостоверной информации и ответственно относиться к контенту, размещаемому в социальных сетях.