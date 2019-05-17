Кто в Тульской области рискует остаться без газоснабжения?

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С окончанием отопительного сезона в регионе проводятся масштабные мероприятия по отключению газа должникам с участием правоохранительных органов.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» будет отключать газ, которые проигнорировали требования о погашении просроченной задолженности за потребленный газ.

На 1 мая 2019 около 50 тысяч жителей Тульской области задолжали за газ 203 млн рублей.

Наибольшую задолженность накопили жители индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе, газоснабжение которых до окончания отопительного сезона не прекращалось.

Всех должников поставщик газа многократно информировал о последствиях нарушения платежной дисциплины: информация о последствиях неоплаты газа в виде предупреждающих надписей размещалась на ежемесячных платежных квитанциях должников, должникам направлялись СМС-уведомления и письменные напоминания, по почте направлялись официальные уведомления о приостановке газоснабжения, велись переговоры по телефону. Представители «Газпром межрегионгаз Тула» встречались с должниками, разъясняли последствия несвоевременной оплаты.

Несвоевременная оплата газа ведет к дополнительным затратам: помимо долга за газ абоненту приходится оплачивать начисленные пени и работы по отключению и по подключению к газовой сети. Сумма затрат должника на восстановление газоснабжения может составлять от 3 до 100 тысяч рублей.

В 2019 г. уже отключены от системы газоснабжения 673 неплательщика, суммарный долг которых составляет свыше 5 млн рублей.

Наибольшее количество должников отключено в Большой Туле — свыше 200 неплательщиков, имеющих просроченные долги на сумму 1,3 млн рублей. На втором месте — должники Щекинского района, где отключено 78 должников, чей суммарный долг составляет 650 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Узловский район, где отключено 70 должников, задолжавших 550 тысяч рублей. Наиболее добросовестные плательщики за газ проживают в Арсеньевском, Одоевском, Белевском, Куркинском, Богородицком и Воловском районах. Здесь приостановка газоснабжения должникам производится крайне редко.

За последние три года в г. Туле и Тульской области остались без газа около 10 тысяч должников. Чтобы не оказаться в их числе, поставщик газа рекомендует в кратчайший срок добровольно оплатить задолженность. Приостановка газоснабжения абонентам-неплательщикам производится непрерывно в плановом режиме на всей территории Тульской области.